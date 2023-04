La razón detrás de la ‘guerra’ entre Georgina Rodríguez y la mamá de Cristiano Ronaldo

Geoorgina Rodríguez es una de las personas con más seguidores en redes sociales, pero quizá su familia política no está muy incluida. Y es que ha salido a la luz la razón por la que la novia de Cristiano Ronaldo no se lleva con su suegra, Dolores Aveiro. Las dos tienen varias diferencias que al momento no se han resuelto —pero tampoco se han confirmado del todo. Aunque sí hubo una acción que molestó a Dolores por parte de Georgina.

¿Por qué Georgina Rodríguez y la mamá de Cristiano, Dolores Aveiro, están peleadas?

El sitio LOOK ha reportado que todo empezó desde los inicios de la pareja. Georgina y Cristiano harían las cosas más formales en 2016, y el futbolista le habría pedido que se mudara a la casa de La Finca con él y su hijo Cristiano Jr. Una vez instalada, Georgina tuvo luz verde para adaptar la finca a su gusto para sentirse cómoda, y uno de los cambios implicó quitar el cuadro de Cristiano con su mamá en la sala. La influencer terminó por sustituirlo con una imagen de ella.

Para sorpresa de Dolores cuando llegó a visitar a su hijo, a su nieto y a su nuera, no vio el cuadro, así que fue a buscarlo para después encontrarlo contra una pared en el garaje. “En ese momento le hizo cruz y raya a la modelo”, menciona el sitio, y avalaron la noticia en el programa televisivo ‘Noite das Estrelas’ en Portugal.

“Dicen que Dolores es muy territorial, muy de los soyos, especialmente muy celosa de todo lo que tenga que ver con la ‘gallina de los huevos de oro’”, escribieron, y a partir de entonces la relación entre suegra y nuera no ha sido la más hablada.

Exceptuando la vez en que la mamá de Cristiano tuvo que aclarar por qué dejó de seguir a Georgina en Instagram, y es que al parecer todo fue un malentendido. Como también reportó LOOK en 2020, Dolores escribió en su Instagram: “mis queridos seguidores, si he dejado de seguir a alguien con quien tengo una conexión directa ha sido por algo extraño, no intencional. Como sabéis, no domino y esto y no entiendo nada. Si dejé de seguir a mi nuera y a algunas personas más, fue por un descuido. Dejad de inventar historias, no estoy enfadada con nadie”, puso Dolores a través de redes sociales para evitar las especulaciones de que ambas mujeres en la vida de CR7 se habían molestado.