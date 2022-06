La razón por la que Jennifer Lopez iba a ser censurada del Super Bowl

La cantante confesó que el show de medio tiempo pretendía ser una protesta contra el ex presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Han surgido nuevas confesiones de Jennifer Lopez sobre su pasada participación en el medio tiempo del Super Bowl y es que nadie se imaginaba que detrás del show estarían surgiendo varias polémicas.

Para muchos, el show de medio tiempo donde JLo y Shakira encendieron el escenario, se convirtió en uno de los momentos más icónicos del evento. Sin embargo, para la cantante estadounidense, participar en este show fue toda una montaña rusa de emociones, las cuales dio a conocer en su documental “Halftime”.

¿Por qué JLo iba a ser censurada del Super Bowl?

En tanto, la ahora prometida del actor Ben Affleck, dijo que una noche antes de que se llevará a cabo el esperado show del Super Bowl, recibió la noticia de que podría ser vetada de dicho evento de futbol americano que reúne a miles de aficionados cada año.

La poderosa razón fue que este show habría sido la oportunidad para “alzar la voz” en contra del ex presidente Trump, debido a la política antiinmigrantes, en medio de que la prensa difundió imágenes de las familias migrantes separadas encarceladas en jaulas.

“Tenía miedo por mis hijos, por su futuro. Las jaulas…. No podía creer lo que estaba viendo”, expresó Lopez.

Por tal motivo, un día antes de la presentación, durante el ensayo final, JLo recibió la llamada de su manager, y le informó que por indicación de los ‘altos mandos’ de la NFL pedían retirar las jaulas que se habían instalado como parte del show.

De acuerdo con el mensaje de su manager, la NFL estaba ‘preocupada’ por que se hiciera una declaración política respecto a la inmigración.

No obstante, JLo dijo que no daría un paso atrás, “no me importa que tengas que hacer, no vamos a cambiar el show. El Super Bowl es mañana y no cambiaremos nada”, señaló la intérprete.

Fue por esta razón que la famosa estuvo a punto de ser censurada, aunque la pudimos ver en su presentación tal y como la planeó, junto a su hija Emme arropadas por las banderas de Puerto Rico y Estados Unidos.

