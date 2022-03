La telenovela “Rubí” afectó la salud mental de Bárbara Mori

Bárbara Mori se convirtió en una de las actrices favoritas y reconocidas internacionalmente por su papel en la famosa telenovela “Rubí”, aunque nadie se imaginaría los problemas que vivió durante las grabaciones.

Por Diana Laura Sánchez

Años después de protagonizar la famosa telenovela “Rubí”, la actriz Bárbara Mori compartió lo difícil que fue trabajar en aquel proyecto. En un video de hace tiempo grabado para un “Ted Talks”, Mori reveló que durante las grabaciones del exitoso melodrama sufrió problemas que afectaron su salud mental.

En tanto, confesó que a pesar de que fue el proyecto que más fama y dinero le dio, ella no siempre la pasó bien, ya que no se sentía plena en su vida personal.

“Rubí fue el proyecto más importante del momento, me trajo una proyección internacional que nunca imaginé. Era poseedora de esas tres cosas que según la sociedad te llevan a la felicidad: era famosa y me pagaban muy bien. Sin embargo, yo llegaba a mi camerino, cerraba la puerta, me miraba al espejo y me ponía a llorar. Me sentía sola, vacía, triste”, aseguró.

Fuera de los foros de grabación, Bárbara la pasaba sola y encerrada en su camerino, sintiendo una soledad que no la dejaba tranquila.

Luego de estas declaraciones, la actriz de “La Negociadora”, dio una lección de vida a sus fans para recalcar que el dinero no trae la felicidad y asimismo invitó a reflexionar sobre lo que a cada persona le hace feliz en la vida.

Como era de esperarse, la publicación se volvió viral en cuestión de minutos y los internautas le agradecieron a la actriz el compartir su experiencia ya que muchas veces se cree que por ser famosa lo tiene absolutamente todo en la vida, sin darse cuenta que Bárbara aún teniéndolo no era feliz y nadie lo notó.

