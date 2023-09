La tragedia que truncó la prometedora carrera de Viridiana Alatriste como actriz

El 25 de octubre de 1982, la familia Pinal sufrió una tragedia que dejó una profunda marca en el mundo del espectáculo mexicano: Viridiana Alatriste, hija de la famosa actriz Silvia Pinal, perdió la vida en un trágico accidente automovilístico a la temprana edad de 19 años.

A pesar de su breve trayectoria como actriz, Viridiana Alatriste dejó una huella imborrable en la industria y un vacío en el corazón de su madre y seres queridos.

Viridiana Alatriste, un talento heredado

Nacida el 17 de enero de 1963, Viridiana Alatriste Pinal fue la única hija de Silvia Pinal y Gustavo Alatriste.

Viridiana fue llamada así como un homenaje a la película del director español Luis Buñuel, la cual fue protagonizada por su madre y es considerada un clásico del cine mexicano.

Desde una edad temprana, Viridiana mostró interés por el mundo del entretenimiento y heredó la belleza y el carisma de su madre. Su debut en el teatro ocurrió a los 13 años en la obra “Annie es un tiro”, compartiendo escenario con Silvia Pinal.

En 1979, a los 16 años, Viridiana participó en la telenovela “Honrarás a los tuyos”.

Una breve pero exitosa carrera

Su talento y carisma la llevaron a la pantalla grande al año siguiente, donde tuvo un papel destacado en la película “La Seducción”, junto a figuras como Katy Jurado y Gonzalo Vega. Esta actuación le valió una nominación al premio Ariel en 1982, en la categoría de Mejor coactuación femenina, un logro impresionante para alguien tan joven en la industria del cine.

Viridiana Alatriste decidió abandonar sus estudios para enfocarse completamente en su carrera artística. A lo largo de su carrera, participó en producciones de teatro como “Tartufo o el Impostor” y “La Fierecilla Domada”. También incursionó en la comedia a través del programa “Cachún cachún ra ra!” donde conoció a Jaime Garza, con quien comenzó una relación sentimental.

La tragedia de Silvia Pinal

Sin embargo, el destino le tenía preparado un trágico final. La noche del 25 de octubre de 1982, Viridiana cenó con amigos, incluyendo a Jaime Garza, su novio. Luego se dirigió a casa de Jaime, donde habían planeado una fiesta. La intención era ir y regresar pronto, ya que Viridiana estaba exhausta después de más de 12 horas de trabajo continuo.

Antes de la medianoche, Viridiana partió hacia su casa en su automóvil, mientras Jaime se despedía de ella desde el balcón.

Trágicamente, su auto volcó. Debido a que no llevaba puesto el cinturón de seguridad, Viridiana salió expulsada del vehículo y sufrió un grave golpe en la sien. A pesar de la búsqueda, su cuerpo no fue encontrado de inmediato debido a que la zona no estaba completamente urbanizada.

Su hermana, Sylvia Pasquel, tuvo que identificar su cuerpo y describió que el automóvil voló por la lateral de la avenida Toluca debido a la falta de un acotamiento.

La noticia de la trágica muerte de Viridiana Alatriste fue devastadora para su madre, Silvia Pinal, quien solicitó que se omitiera la autopsia y que su hija fuera enterrada rápidamente en el mausoleo familiar en el Panteón Jardín.

Casi cuatro décadas después, Alejandra Guzmán, hermana de Viridiana, reveló en una entrevista que Jaime Garza, el novio de Viridiana, también estaba con ella en el momento del accidente, pero se retiró del lugar cuando se dio cuenta de que Viridiana había fallecido.