La verdad detrás de la herencia de Amy Winehouse: ¿quién se quedó con su fortuna?

La trágica muerte de Amy Winehouse conmocionó al mundo de la música en 2011. Su talento innegable y su lucha contra las adicciones la convirtieron en una figura icónica, pero también en un símbolo de la fragilidad de la fama. Tras su fallecimiento, una de las preguntas que más resonaron fue: ¿qué sucedió con su fortuna?

¿Cuánto dinero tenía Amy Winehouse al morir?

Al momento de su muerte, Amy Winehouse tenía un patrimonio neto estimado en 4 millones de dólares. Esta cifra, aunque considerable, palidece en comparación con las ganancias que generó su música, especialmente su álbum “Back to Black”, que se convirtió en un fenómeno mundial.

Sin embargo, sus problemas de adicción y una serie de gastos excesivos erosionaron significativamente su riqueza

¿Cómo murió Amy Winehouse?

La talentosa cantante fue encontrada muerta el 23 de julio de 2011 en su apartamento en Camden, Londres. La causa oficial de su muerte fue una “muerte accidental” por intoxicación etílica. Amy consumió una cantidad fatal de alcohol, específicamente vodka, que elevó su nivel de alcohol en sangre a cinco veces el límite legal permitido en el Reino Unido.

¿Cuáles fueron los principales éxitos de Amy Winehouse?

Amy Winehouse dejó un legado musical impresionante, marcado por éxitos como “Rehab”, “Back to Black” y “You Know I’m No Good”.

Su álbum “Back to Black” le valió cinco premios Grammy, haciendo historia al convertirse en la primera artista británica femenina en ganar tantos en una sola noche.

¿Quiénes son los herederos de Amy Winehouse?

Tras su muerte, se reveló que Amy Winehouse no había dejado testamento, lo que significó que sus bienes se distribuyeran según las leyes de sucesiones británicas. Como resultado, sus padres, Mitch y Janis Winehouse, fueron los beneficiarios legales de su herencia, que dividieron equitativamente los activos netos después de impuestos.

La decisión no estuvo exenta de controversias, especialmente cuando Blake Fielder-Civil, su exmarido, reclamó una parte significativa de la herencia, bajo el argumento de su influencia en los años de mayor éxito de Amy. Sin embargo, la familia de Winehouse mantuvo que él no merecía recibir nada.

Desde entonces, la fortuna de Winehouse ha generado ingresos adicionales a través de royalties y subastas de recuerdos, como una subasta en 2021 que recaudó alrededor de 4 millones de dólares. Este dinero ha contribuido a financiar la Fundación Amy Winehouse, dedicada a ayudar a jóvenes en situaciones de riesgo.

La gestión de la herencia de Amy Winehouse refleja no solo las complicaciones que pueden surgir al no dejar un testamento, sino también cómo el legado de una artista puede continuar teniendo un impacto positivo después de su muerte. A través de su música y la fundación creada en su honor, Amy sigue siendo una figura amada y respetada en la cultura popular y en las comunidades que busca ayudar.