La verdad tras las ‘adicciones’ del hijo de Rebecca Jones y Alejandro Camacho

Rebecca Jones —quien murió a los 65 años— y Alejandro Camacho eran una de los matrimonios más sólidos del medio del espectáculo. Los famosos actores se conocieron a principios de los 80’s y comenzaron una relación como amigos que con el paso del tiempo se convirtió en amor. Más adelante, le dieron la bienvenida a su único hijo, Maximiliano Camacho Jones, y siguieron juntos durante 26 años como pareja hasta que se divorciaron.

Quién es el hijo de Rebecca Jones y Alejandro Camacho y a qué se dedica

El hijo de Rebecca Jones nació en 1989. Pese a la fama de sus papás, Max prefirió mantener un perfil bajo, privado y alejado de las cámaras, por lo que no se le conoce un historial en el mundo de la actuación.

Maximiliano se dedica a la música —para ser más precisos, estando tras una tornamesa. Es DJ y como alguna vez mencionó su papá, “mi hijo está en sus conciertos y en sus tocadas”.

Los rumores de que el hijo de Rebecca Jones y Alejandro Camacho está en rehabilitación

Max siempre simbolizó la fuerza para Rebecca Jones. En el cumpleaños del 2022 de la fallecida actriz, su último cumpleaños, compartió un dulce mensaje en el que mencionó a su hijo, quien salió en la fotografía grupal: “nunca voy a olvidar este cumpleaños tan divertido. Todos llegaron cargados de amor y luz para regalar, y hace mucho no reía tanto. La risa es el mejor regalo de la vida. Gracias Max”.

A raíz del artículo de una revista en 2022 donde afirmaban que Alejandro Camacho internó ‘a la fuerza’ a su hijo Max a un centro de rehabilitación por ‘problemas de adicciones’, el actor de Secreto de amor desmintió todas las declaraciones.

En entrevista con el equipo de Gustavo Adolfo Infante, le preguntaron a Alejandro qué pensaba de que el medio tocara este tema, a lo que respondió, “así se manejan ellos, qué podemos hacer”. Después afirmó que él nunca lo llevó a un centro de rehabilitación: “no, para nada, yo estoy a punto de estrenar una obra de teatro, terminé una película de cuatro, y estoy en ensayos, o sea que no tengo tiempo de esas cosas, y no sé por qué lo publicaron”.

Dijo que Max estaba bien: “sí, [está bien], si no yo estaría muy preocupado. Pero no, eh”. Habló de la neumonía que tuvo Rebecca y añadió, “mi hijo está tranquilo en sus tocadas y conciertos, tranquilísimo”. Y cuando lo cuestionaron de entrar en cuestiones legales contra la revista, respondió: “pues mira, si me pongo a contestar, mis amigos no necesitan explicaciones, y mis enemigos no me van a creer, ¿para qué me tomo esas molestias? Todos están bien, mi hijo está perfecto”.

En 2023, la misma revista publicó que Rebecca estaba feliz por el regreso de su hijo, aún mencionando el tema de la rehabilitación con información obtenida de una fuente. "[Rebecca] preparó con tiempo su testamento y en éste le deja todo a Max. Aunque hubo gente que le estuvo metiendo ideas para que cambiara, porque decían que Max usaría el dinero en sus adicciones”, dijo la fuente a la revista.

Complementó diciendo que Alejandro “está esperanzado en que su hijo se recupere pronto y salga adelante”. Y que “durante seis meses más [Max] tomará terapia en línea, en la última clínica que estuvo, la cual también pagó Alejandro, y ya le prometió a su hijo que lo va a apoyar en su rehabilitación [...] y se irá unas semanas a un centro de rehabilitación en EU”. Sobre estas últimas declaraciones, Camacho no ha dado más comentarios para afirmar o desmentir.