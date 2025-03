Lady Gaga confiesa que padeció psicosis y sorprende con sus revelaciones

Lady Gaga reveló en una entrevista que sufrió de psicosis hace algunos años, lo cual la mantuvo en aislamiento, además de que su estabilidad emocional se vio comprometida.

Durante su participación en el podcast ‘The Interview’ de The New York Times el pasado sábado 8 de marzo, la cantante de 38 años habló de su experiencia con los problemas de salud mental.

“[Hace cinco años], tuve psicosis. Durante un tiempo, no estuve completamente en contacto con la realidad. Me alejó por completo de la vida, y después de muchos años de trabajo duro, logré recuperarme”, dijo la intérprete.

La cantautora, cuyo nombre real es Stefani Germanotta, busca visibilizar sus problemas de salud mental para ayudar a otras personas que estén pasando por un mal momento en sus vidas.

El prometido de Lady Gaga ha sido su gran apoyo

A pesar de lo dura que fue esta etapa de su vida, esto la llevó a un momento “especial” con su prometido, Michael Polansky.

“Fue una época difícil, y en realidad fue muy especial cuando conocí a mi pareja, porque cuando conocí a Michael, ya estaba en un lugar mucho mejor. Pero recuerdo que, bastante temprano en nuestra relación, me dijo: ‘Sé que podrías ser mucho más feliz de lo que eres’”, contó Lady Gaga.

“Me costó mucho escuchar eso de él, porque no quería que pensara eso de mí. Quería que creyera que era una persona feliz y completamente equilibrada”, añadió la también actriz.

Lady Gaga y Michael Polansky hicieron pública su relación en 2019 y fue en julio de 2024 cuando confirmaron su compromiso.

Durante la entrevista, la intérprete de ‘Bad Romance’ elogió a su pareja, quien ha sido su gran apoyo: “Desde el momento en que conocí a Michael, él tenía la disposición más cálida y amable de quizás cualquier persona que había conocido en toda mi vida”.

Lady Gaga revela lo difícil que es hablar sobre los problemas de salud mental

La cantante admitió que se sentía avergonzada por hablar de sus problemas de salud mental, sin embargo, hizo hincapié en que no debemos sentirnos de esa manera, eso no nos define y es importante recibir ayuda.

“Es algo que me ha resultado cada vez más difícil de hablar. Odio sentirme definida por ello. Era algo de lo que me sentía avergonzada. Pero no creo que debamos sentir vergüenza si pasamos por momentos así. Lo que más deseo decir es que puede mejorar. A mí me pasó, y estoy agradecida por ello”.

Lady Gaga revela la adorable forma en la que su prometido apoya su música

El pasado 7 de marzo, Lady Gaga dijo en una entrevista con el programa de radio australiano ‘Will & Woody’ que la inspiración musical le puede llegar en los momentos más inoportunos y su prometido la alienta a seguir adelante.

“Puede aparecer en momentos inoportunos, sin duda. Cuando escribo mucho, me ocurre con mucha más frecuencia”, dijo Stefani Germanotta.

Además, explicó que a Michael Polansky no le molesta tener que interrumpir su tiempo juntos para que ella escriba una nueva canción cuando necesita hacerlo.

“Es muy lindo cuando estoy con mi hombre, cuando estoy con Michael, estamos haciendo algo y si he estado trabajando todo el día y de repente se me ocurre otra idea, él me dice: ‘Hazlo’”, continuó. “Él sabe que tengo que ir a escribir la canción”.

Lady Gaga admitió que el momento más inoportuno en el que se siente inspirada para hacer nueva música es a mitad de la noche.

“Duermo con el teléfono al lado de la cama y a veces Michael me escucha tarareando”.

“Las escucho de nuevo y pienso, hombre, pensé que era un genio a las 3 a. m. y esto es horrible”, añadió.