Lady Gaga, en plenos preparativos de boda y a tres años del secuestro de sus perros, adopta un nuevo cachorrito

Lady Gaga dio la bienvenida a un nuevo miembro de su familia, un cachorrito de bulldog francés tricolor. En medio de los preparativos de su boda con Michael Polansky, la cantante compartió en su cuenta de TikTok la noticia.

En la publicación, la intérprete de Born this way aparece junto al perrito haciedno lipsync de su nueva canción “Die With a Smile”, que canta a duo con Bruno Mars.

“Si el mundo se acabara, me gustaría estar a tu lado”, escribió Lady Gaga en el video, en el que muestra al nuevo miembro de su familia, pero aún no reveló su nombre.

Así fue el secuestro de los perros de Lady Gaga

La llegada de este nuevo miembro a la familia de Lady Gaga viene tres años después de que sus tres perros fueran secuestrados en 2021. La cantante y actriz de 38 años quedó en shock en febrero de 2021 cuando el paseador de sus perros recibió un disparo y resultó herido de gravedad mientras dos de sus Bulldogs franceses -Koji y Gustav- fueron robados en un ataque callejero en la avenida Sierra Bonita de Hollywood.

En ese momento, ofreció una recompensa de 500 mil dólares por la devolución de sus perros, Koji y Gustav, que fueron robados después de que su paseador, Ryan Fischer, fuera tiroteado en West Hollywood.

Los perros fueron devueltos por Jennifer McBride, quien más tarde fue revelada como involucrada en el secuestro.

En abril de 2021 se detuvo a cinco sospechosos en relación con el tiroteo y el secuestro de los perros.

¿Qué pasó con el paseador de perros de Lady Gaga?

El paseador de perros de Gaga, Ryan Fischer, de 35 años, declaró a ‘CBS Mornings’ meses después del ataque que quedó agonizando tras la agresión.

“Tenía miedo, sentía dolor. Cuando se acercaron y me apuntaron con la pistola, tuve la sensación de que me iban a disparar, porque en mi mente pensaba: ‘No hay forma de que no luche por estos perros’”, dijo.

Sobre Lady Gaga, dijo que la cantante le ha ayudado mucho. “Ella ha sido una amiga para mí y después de que me atacaron - mi familia voló y tuve terapeutas de trauma a mi lado”, dijo.