Las duras revelaciones de Karla Díaz sobre su paso por Jeans: ¿qué dijo?

La cantante y conductora Karla Díaz compartió su experiencia durante su tiempo en la exitosa banda Jeans.

En una entrevista con Jorge ‘El Burro’ Van Rankin para su canal de YouTube, N Estado Burresco, la artista reveló detalles impactantes sobre los abusos que ella y sus compañeras enfrentaron mientras formaban parte del grupo musical que marcó finales de los 90 y principios de los 2000.

Las fuertes revelaciones de Karla Díaz

Karla compartió que la falta de autonomía era palpable en varios aspectos de su vida durante su estancia en Jeans. Desde decisiones tan simples como la elección de vestuario hasta aspectos más íntimos de su vida personal, como las relaciones sentimentales, estaban bajo la influencia del manager Alejandro Sirvent y su esposa Patricia Sirvent.

Aseguró que lass integrantes no tenían voz ni voto en el proyecto, limitándose su capacidad para expresar su comodidad o inconformidad.

Uno de los aspectos más destacados de las revelaciones de Karla Díaz fue la intromisión en su vida personal por parte del manager Alejandro Sirvent. A pesar de tener el permiso de los padres de la cantante, él se entrometía en sus relaciones personales, incluso llegó a expresar su desacuerdo sobre sus elecciones de pareja.

Este nivel de involucramiento personal generó conflictos y tensiones durante los 11 años que Karla Díaz formó parte de Jeans.

La voz de Karla Díaz en el grupo

La cantante también abordó la percepción de su habilidad vocal en el grupo. Según sus declaraciones, consideró que fue la mejor vocalista del grupo, especialmente por su capacidad para alcanzar notas agudas.

Karla mencionó que esta habilidad le permitía interpretar canciones que otras integrantes no podían abordar vocalmente. Sin embargo, lamentó que no se le haya dado la oportunidad de participar más activamente en ciertos momentos, y señaló que su voz no fue plenamente aprovechada.

Un ejemplo específico que mencionó fue su participación en la canción “Tan dentro de mí". Según sus palabras, ella fue elegida para esta interpretación debido a su capacidad para alcanzar notas específicas. Sin embargo, la canción no se hizo pública..

Karla Díaz reflexionó sobre la dinámica del grupo y cómo fueron tomadas algunas decisiones, en parte, por relaciones familiares dentro del equipo de management.

Aunque reconoció que la presencia de aspectos positivos en su relación laboral, como el reconocimiento de las capacidades individuales, también destacó que no existieronlas mismas oportunidades para todas los integrantes del grupo.