Las polémicas declaraciones de Ben Affleck que lo han puesto en jaque

El actor dijo que se sentía ‘atrapado’ en su matrimonio con Jennifer Garner, declaraciones que no fueron bien recibidas por la actriz ni por los fans.

Ben Affleck ha sido el protagonista de los tabloides de la prensa rosa de esta semana luego de sus polémicas declaraciones sobre su matrimonio con Jennifer Garner.

El actor y director de cine aseguró durante una entrevista con Howard Stern que mientras estuvo casado con la protagonista de “Si tuviera 30”, él se sentía ‘infeliz’ y ‘atrapado’.

“En ese momento pensaba: no puedo irme por mis hijos, pero no estoy feliz, ¿qué debería hacer? Y lo que hice fue beber una botella entera de whisky y quedarme dormido en el sillón, que finalmente no fue ninguna solución”, expresó durante la entrevista.

Posteriormente dijo que “probablemente seguiría siendo un alcohólico si siguiéramos casados, porque eso fue lo que me hizo ser un alcohólico. Estaba atrapado. Tuvimos un matrimonio que no funcionó. Eso suele suceder. Ella es alguien que amo y respeto, pero con quien no podía seguir casado ni un día más. Lo hicimos amigablemente. Hicimos lo mejor que pudimos. ¿Tuvimos momentos de tensión? ¿Tuvimos desacuerdos en el divorcio? ¿Fue difícil para nosotros? ¿Nos enojamos? ¿Claro, pero fundamentalmente fue todo con respeto”.

Tras sus duras declaraciones contra la madre de sus hijas, los usuarios de redes sociales no se hicieron esperar y comenzaron a criticar lo dicho.

Ben Affleck, el insensible…

Luego de la avalancha de críticas que recibió en redes sociales por sus polémicas declaraciones, el oscarizado actor quiso aclarar que sus declaraciones no iban en ese sentido y aseguró no querer quedar como el ‘malo’ de la película.

Así, durante la entrevista televisiva que realizó en Jimmy Kimmel Live show, Affleck se defendió de todos los señalamientos que recibió tras su plática con Howard Stern.

“Empecé a ver todo esto en Twitter y me quedé pensando: ‘¿Pero qué pasa aquí?’. La verdad es que ha herido mis sentimientos, que la gente no haya entendido bien lo que dije me está haciendo quedar como el tipo más insensible, estúpido y malvado del mundo”, confesó durante en el show.

Además, expresó que “jamás quisiera que mis hijos pensasen que yo diría una mala palabra sobre su madre”, y dijo que Seraphina, Violet y Samuel son su máxima prioridad y su mayor propósito.

Reconoció que jamás imaginó que lo que dijo le iban a traer tantas consecuencias y que sintió que el foco de la entrevista con Stern se inclinó únicamente hacia esa parte de su vida, pero que jamás mostraron lo que dijo sobre el cariño y respeto que siente por la madre de sus hijos.

“Eso no es verdad, no creo eso. Es exactamente lo opuesto a lo que soy y en lo que creo”, aseveró. Cabe decir que en estos momentos tan complicados en el que se ha visto inmerso en la polémica, Jennifer Lopez lo ha acompañado en todo momento, incluso la cantante llegó al set de Jimmy Kimmel junto a Ben Affleck.

