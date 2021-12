Las razones por las que no puedes perderte The Prom, el musical

The Prom, el musical de Broadway que desde finales de octubre del 2021 se presenta en México, se ha posicionado como uno de los favoritos de la temporada, y aquí te contamos por qué no te puedes perder esta gran puesta en escena.

Por Jorge Alférez

The Prom

Fue en el año 2010, cuando la comunidad de Fulton, Mississippi en Estados Unidos, se vio envuelta en un escándalo, luego de que la estudiante de preparatoria, Constance McMillen, denunciara haber sido negada a asistir a su propia graduación, por querer hacerlo en compañía de su novia.

Fue tal el revuelo que causó aquel acontecimiento, que personalidades del medio artístico como los integrantes de la banda Green Day y el actor y cantante Lance Bass, se sumaron a la lucha de McMillen, por defender sus derechos.

Años más tarde, en 2018, aquella anécdota se revivía, pero en esta ocasión, lo hacía sobre un escenario de Broadway en Nueva York y frente a los ojos del mundo entero. Por consiguiente, lo que había comenzado como un mal momento para una adolescente, ahora era un mensaje de respeto, amor e inclusión, acompañado de música y una gran producción, bajo el nombre de The Prom.

Y fue a finales de octubre del 2021, cuando dicho musical llegó a la Ciudad de México, para sorprender a todos con una gran puesta en escena, acompañada de grandes estrellas del teatro, nuevos talentos, números musicales inolvidables y una historia entrañable.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de THE PROM – México (@theprom.mexico)

Razones para no perderte The Prom

El elenco

Encabezado por Anahí Allué, Gerardo González, Brenda Santabalbina, Dai Liparoti, Mauricio Salas, Marien Caballero, Beto Torres y Óscar Carapia, además de grandes actores y actrices como Majo Pérez, Esteban Provenzano, El Guana y Susana Zabaleta, alternando funciones, el elenco de The Prom, demuestra en cada función el talento y la experiencia con la que cuentan. No obstante, debemos resaltar el trabajo del ensamble, encabezado principalmente por nuevos talentos, quienes de la mano del director Diego del Río, consiguen hacer de los personajes de apoyo, los más presentes y entrañables.

La música

Con letras de Chad Beguelin y música de Matthew Sklar, quienes trabajaron juntos en puestas como The Wedding Singer (2006) y ELF (2010), la propuesta musical que acompaña a la historia y le otorga a cada personaje su momento especial, como el de la protagonista de la historia, Emma, cuando canta “Unruly Heart”, consiguen hacer del musical, uno sumamente especial. Asimismo, resulta casi imposible abandonar la sala sin tener en mente alguna melodía como “It’s Time to Dance”, “Love Thy Neighbor” o “Tonight Belongs to You”.

La producción

Puede que hoy día, estemos más acostumbrados a presenciar grandes espectáculos acompañados de pantallas y un sinfín de efectos, pero no hay nada como disfrutar de una puesta en escena clásica, y no por ello, aburrida. Bajo este concepto, con The Prom, podemos disfrutar de un espectáculo completo y de gran formato. Una buena escenografía, un despliegue de vestuarios y utilería, y claro está, una orquesta en vivo, sin igual. Definitivamente, The Prom, el musical, tiene de todo para deslumbrar.

En exclusiva

Semanas previas a su estreno en octubre del 2021, platicamos con los protagonistas de la versión mexicana del musical, Anahí Allué, Gerardo González, Mauricio Salas y Marien Caballero.

“Primero que nada, es un musical. Van a disfrutar de una gran historia, verán a gente bailar y serán testigos de un show espectacular”, nos comentó en aquel entonces, Mauricio, quien da vida a Trent, alternando funciones con José Luis Rodríguez “El Guana” y Estevan Provenzano.

Por su parte, Gerardo González, quien ha formado parte de un sinfín de producciones musicales en México como El joven Frankenstein y Hoy no me puedo levantar, y recientemente fue reconocido por haber cumplido 41 años de carrera, nos contó: “Todo está contado desde la comedia, el respeto, y desde el amor. No hay nada que pueda ofender a nadie. Es un proyecto para todo público y para toda la familia. No es una obra gay, es simple y sencillamente un gran musical”.

Bajo este concepto, Anahí Allué, quien comparte el personaje de Gigi Flores con Susana Zabaleta, expresó: “Hablamos de defender quién eres, más allá de lo sexual, pues se muestran muchos mundos diferentes. No solo habla de la discriminación ni de inclusión, creo que la historia lleva muchos más mensajes de por medio”.

Y sobre si la gente en México estaba lista para un musical como The Prom, Marien Caballero aseguró. “Creo que el público -no solo en México, sino en el mundo-, está listo para estas obras, estas historias, estos mensajes y estas experiencias, porque simplemente existen. Nadie lo puede negar. Además, es imposible no relacionarte y no empatizar con esta obra”.

The Prom, el musical, se presenta en el Centro Cultural Teatro 2, con funciones y horarios especiales durante las vacaciones de invierno.

Te puede interesar: De Broadway a México: Aladdín llega con una mágica puesta en escena