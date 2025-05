Liam Payne, ex exintegrante de la banda británica One Direction, que falleció en octubre de 2024 a los 31 años, no dejó testamento. bajo esas circunstancias, según documentos judiciales ya se ha decidido qué pasará con su fortuna.

La ausencia de un documento formal que refleje la última voluntad de Liam Payne, sobre sus propiedades y dinero ha obligado que se apliquen las leyes de sucesión intestada de Inglaterra y Gales.

Esto implica que el patrimonio de Payne será administrado por las personas más cercanas a él legalmente en este caso, su expareja Cheryl Tweedy y el abogado Richard Mark Bray.

La publicación de The Guardian señala que la ex pareja de Liam fue designada administradora de la herencia junto a Bray, abogado que ya ha trabajado con otros artistas.

Ambos han recibido autoridad limitada sobre el patrimonio según los documentos oficiales.

Cheryl Weedy tuvo una relación con Payne entre 2026 y 2018. De esa unión nació Bear, su hijo, que hoy tiene ocho años.

Según las leyes británicas, los hijos son los siguientes en la línea sucesoria tras el conyugue legal, por ello, se espera que el dinero sea colocado por Cheryl en un fideicomiso a nombre de Bear, así se aseguraría el bienestar económico del menor en el futuro.

Payne falleció el 16 de octubre de 2024 tras caer desde el tercer piso del hotel Casa Sur en Buenos Aires, Argentina. La autopsia determinó que murió por “múltiples traumas y hemorragias internas y externas”.