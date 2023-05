Lily-Rose Depp, la hija de Johnny Depp, encontró el amor con una rapera dos años mayor que ella

Salió a la luz que la hija de Johnny Depp, Lily-Rose Depp, encontró el amor con una artista estadounidense, y el mundo apenas lo supo.

Esto se sabe de la relación de Lily-Rose Depp, hija de Johnny Depp

Lily-Rose, la hija de 23 años del afamado actor, no ha hecho pública su relación, pero salieron a la luz imágenes que comprueban que está vinculada románticamente con la rapera estadounidense Danielle Balbuena, conocida profesionalmente como 070 Shake.

De acuerdo con Paris Match, filtraron una fotografía de las dos en un apasionado beso y otra foto de ambas caminando juntas y abrazándose. Asimismo ya habrían aparecido durante un evento de la Semana de la Moda en París. “Lily-Rose Depp ha estado en una relación con Timothée Chalamet y el francés Yassine Stein en el pasado, pero esta es la primera vez que formaliza una relación con otra mujer”, escriben.

Lily Rose se dedica a la actuación y modelaje, talentos que heredó de sus padres. La joven nació el 27 de mayo de 1999 en la ciudad de la región de los Altos de Sena, Francia. A los 14 años comenzó su carrera en la cinta ‘En un lugar de Canadá’, siendo su debut con un papel secundario y posteriormente fue la protagonista en ‘Yoga Hosers’. Un año después, posó por primera vez para la revista australiana Oyster presumiendo su belleza. Poco tiempo después debutó como modelo de Chanel y desde entonces ha sido una de las modelos más reconocidas entre las marcas de lujo. Más adelante participó en varias películas como ‘Planetarium’ y el filme francés ‘La Danseuse’. En 2019 tuvo un papel en ‘El Rey’, estelarizada por Timothèe Chalamet.

Danielle ha estado en la industria de la música desde 2016 y apareció como invitada en producciones de Kanye West como ‘Ghost Town’ y ‘Violent’. Actualmente está dando un tour y ha aparecido en algunos festivales de música. En 2018 dijo a la revista Pitchfork que no le gusta poner etiquetas a su sexualidad, “realmente no me identifico como queer o gay ni nada, solo me gustan las chicas”.