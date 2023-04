Lo que sabemos del supuesto romance entre Kylie Jenner y Timothée Chalamet

Todo parece indicar que Kylie Jenner y Timothée Chalamet son la nueva pareja del momento. Los rumores comenzaron desde una cuenta de Instagram que publicó el 6 de abril en sus stories la alerta por una nueva pareja, ya que una fuente anónima les había dicho que esta pareja se estaba viendo desde enero de este año, cuyo flechazo se dio cuando se encontraron en un desfile de Jean-Paul Gaultier durante la Semana de la Moda en París, en donde fueron vistos charlando y sonriendo.

Y aunque pocos dieron veracidad de esta notificación, los rumores se intensificaron cuando casualmente, ambas celebridades coincidieron en el after party de los Oscars este marzo. Ahora, el pasado 13 de abril fue fotografíado por la cámara indiscreta de un paparazzi, el coche de Kylie en la entrada de la casa de Chalamet.

Sin embargo y pese a estas pruebas, esto aún no ha sido confirmado por ninguno de los dos, pues todo parece indicar que prefieren mantener su naciente relación fuera de los reflectores, luego de que la socialité rompiera su relación con Travis Scott, en algún momento antes de Navidad, y de la cual surgieron dos hijos: : Stormi, de cinco años, y Aire Webster, de uno.

Según una fuente que habló con People, la pareja se separó por prioridades no alineadas. ‘Kylie está muy centrada en sus hijos y en su negocio’, mientras que a Travis le encanta la fiesta, enfoques diferentes de lo que ambos quieren en este momento.

Otros aseguran que el rompimiento se debió a una infidelidad por parte del rapero, quien ha negado este hecho y explicó al respecto ante los medios: “Están sucediendo muchas cosas raras. Una persona [Rojean Kar] no invitada, estaba sacando fotos a escondidas en lo que se suponía que era un set cerrado, mientras yo dirigía un video. Digo esto por última vez. No conozco a esta persona. Nunca he estado con esta persona. Así que, por favor, paren con sus ciberjuegos y su narrativa ficticia”.