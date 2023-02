Lo que tienes que saber de los Premios BAFTA 2023

La gala celebrada por la Academia Británica de las Artes Cinematográficas y de la Televisión se ha posicionado como uno de los premios más aclamados, lejos de Hollywood. Los Bafta Film Awards tenían lugar entre los meses de abril y mayo, sin embargo, desde 2001 se trasladó a febrero para preceder a los Premios Oscar. Por lo que este año, la ceremonia se llevará a cabo en el Royal Festival Hall del Southbank Centre de Londres.

La reina Isabel II recibirá un homenaje en los premios BAFTA 2023

Junto a Helen Mirren, los organizadores de la gala a la que acudirán los príncipes de Gales, rendirán homenaje a la fallecida reina Isabel II.

La actriz que interpretara a Isabel II tanto en la película de 2006 The Queen como en la oba de Broadway The Audience en el 2015. Ganando no solo un Oscar y un BAFTA por su actuación, sino también, el ser nombrada como Dama, un equivalente al título de Cabello por parte de la soberana.

“La reina ocupa un lugar único en la historia de BAFTA, una asociación cercana que abarcó 50 años. A través de diversos patrocinios. La reina fue reconocida por su apoyo a las industrias creativas del Reino Unido”, expresó la organización en un comunicado.

Desde 1952, cuando la reina ascendió al trono, siempre apoyó a las artes, lo que la llevó a involucrarse en la promoción de la música, danza, teatro y otras expresiones artísticas en Inglaterra.

Lista completa de nominados a los BAFTA 2023

Mejor película

Sin novedad en el frente

Almas en pena de Inisherin

Elvis

Todo a la vez en todas partes

TÁR

Mejor Película Animada

-Pinocho de Guillermo del Toro

-Marcel the Shell with Shoes on

-Puss in Boots: The Last Wish

-Turning Red

Mejor dirección

Edward Berger (Sin novedad en el frente)

Martin McDonagh (Almas en pena de Inisherin)

Park Chan-wook (Decision to Leave)

Dan Kwan y Daniel Scheinert (Todo a la vez en todas partes)

Todd Field (TÁR)

Gina Prince-Bythewood (La mujer rey)

Mejor actriz protagonista

Cate Blanchett (TÁR)

Viola Davis (La mujer rey)

Danielle Deadwyler (Till)

Ana de Armas (Blonde)

Emma Thompson (Buena suerte, Leo Grande)

Michelle Yeoh (Todo a la vez en todas partes)

Mejor actor protagonista

Austin Butler por (Elvis)

Colin Farrell (Almas en pena de Inisherin)

Brendan Fraser (La ballena)

Daryl McCormack (Buena suerte, Leo Grande)

Paul Mescal (Aftersun)

Bill Nighy (Living)

Mejor actriz de reparto

Angela Bassett (Black Panther: Wakanda Forever)

Hong Chau (La ballena)

Kerry Condon (Almas en pena de Inisherin)

Dolly de Leon (El triángulo de la tristeza)

Jamie Lee Curtis (Todo a la vez en todas partes)

Carey Mulligan (Al descubierto)

Mejor actor de reparto

Brendan Gleeson (Almas en pena de Inisherin)

Barry Keoghan (Almas en pena de Inisherin)

Ke Huy Quan (Todo a la vez en todas partes)

Eddie Redmayne (El ángel de la muerte)

Albrecht Schuch (Sin novedad en el frente)

Micheal Ward (El imperio de la luz)

Mejor película británica

Aftersun

Almas en pena de Inisherin

Brian y Charles

El imperio de la luz

Buena suerte, Leo Grande

Living

Matilda, de Roald Dahl: El musical

Mira cómo corren

Las nadadoras

El prodigio

Mejor película de habla no inglesa

Sin novedad en el frente (Edward Berger; Alemania)

Argentina, 1985 (Santiago Mitre; Argentina)

La emperatriz rebelde (Marie Kreutzer; Austria)

Decision to Leave (Park Chan-wook; Corea del Sur)

The Quiet Girl (Colm Bairéad; Irlanda)

Mejor documental

All that Breathes (Shaunak Sen)

La belleza y el dolor (Laura Poitras)

Fire of Love (Sara Dosa)

Moonage Daydream (Brett Morgen)

Navalny (Daniel Roher)

Mejor guion original

Martin McDonagh (Almas en pena de Inisherin)

Dan Kwan y Daniel Scheinert (Todo a la vez en todas partes)

Steven Spielberg & Tony Kushner (Los Fabelman)

Todd Field (TÁR)

Ruben Östlund (El triángulo de la tristeza)

Mejor guion adaptado

Edward Berger (Sin novedad en el frente)

Kazuo Ishiguro (Living)

Colm Bairéad (The Quiet Girl)

Rebecca Lenkiewicz (Al descubierto)

Samuel D. Hunter (La ballena)

Revelación británica

Charlotte Wells (Aftersun)

Georgia Oakley y Hélène Sifre (Blue Jean)

Marie Lidén (Electric Malady)

Katy Brand (Buena suerte, Leo Grande)

Maia Kenworthy (Rebellion)

Estrella emergente