Los hijos de Aracely Arámbula podrían ser actores en un futuro

La actriz Aracely Arámbula dijo que sus hijos, Miguel y Daniel, podrían incursionar en la actuación o el medio artístico en un futuro.

Por Redacción CARAS

Después de que Aracely Arámbula ha lidiado con el interés mediático tras su relación con Luis Miguel, se ha dedicado a proteger la integridad de los hijos que tuvo con el cantante, de esta manera aseguró que a los pequeños no les interesa aparecer públicamente.

No obstante, esto podría cambiar en cualquier momento, cuando ellos lo decidan, pues la famosa no descarta que cualquiera de los dos pueda incursionar en la actuación.

La vida de la actriz y Luis Miguel se ha mantenido en un misterio, ya que ella ha preferido no involucrarlos en la vida pública, hasta que ellos lo decidan.

“Ellos no quieren, y cuando me dicen “no”, yo tengo que respetar la decisión que ellos quieran tomar, además son menores de edad… A lo mejor los ven actuando por ahí”, dijo “La Chule”.

Aunque aún no se sabe a que se dedicarían los hijos de Aracely y Luis Miguel, ella asegura que es una mamá orgullosa, por los “grandes seres humanos que ha creado”, y expresó que su relación con ellos es “hermosa”.

“Siempre están presentes. Ya están enormes y preciosos. Siempre me desean toda la suerte del mundo y me echan muchas porras. Yo como mamá me siento orgullosa de ellos”, indicó.

Te puede interesar: “LUIS MIGUEL NO ME PROHÍBE NADA, SOY LIBRE DE HABLAR”: ARACELY ARÁMBULA

Finalmente, no dio detalles sobre su vida amorosa, sin embargo, recalcó que sus hijos son lo más importante. “Lo principal es que tengo a mis dos príncipes, el amor de mis dos hijos y el amor de muchos amigos, de mi familia. El amor está presente”.

Te puede interesar: Aracely Arámbula dice no a la vacuna contra Covid-19