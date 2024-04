Los mensajes ocultos que Taylor Swift dejó para su ex Joe Alwyn en The Tortured Poets Department, su nuevo disco

Taylor Swift lanzó su undécimo álbum de estudio, “The Tortured Poets Department”, con el cual ha marcado otro hito en su carrera con canciones que profundizan en su vida personal y experiencias pasadas. Este álbum, que aborda temas de desamor y reflexión, contiene mensajes dirigidos a su ex, Joe Alwyn, así como a otros aspectos de su vida personal y profesional.

Pre-order THE TORTURED POETS DEPARTMENT on phantom clear vinyl now exclusively at @Target 🤍https://t.co/RZhR63mbuq pic.twitter.com/FfrMrfpGBu — Taylor Swift (@taylorswift13) April 14, 2024

“So Long, London”, una despedida cargada de significado

Uno de los temas más destacados del álbum es la quinta pista, “So Long, London”, que los seguidores y analistas interpretan como una despedida a la ciudad de Londres y, simbólicamente, a Joe Alwyn. Esta canción sigue la “Tradición Track 5" de Swift, donde elige la quinta canción de sus álbumes para compartir sus pensamientos y sentimientos más personales y devastadores.

La canción refleja una etapa de cierre y reflexión sobre su relación con Alwyn, en la cual sugiere que, aunque la relación tuvo momentos significativos, finalmente llegó a su fin. La letra habla de un adiós no solo a una persona sino a una etapa de su vida que Swift parece querer dejar atrás.

Otro de los temas que llama la atención es “Glitch”, en el que Swift parece acusar a Alwyn de haberla engañado. La letra dice: “Estabas en mi cabeza, mentiste a mi cara / Y yo te creí, ¿qué diablos me pasa?”.

Las referencias de la ruptura entre Taylor Swift y Joe Alwyn

La ruptura de Swift con Alwyn fue reportada inicialmente como un cierre natural de su relación. Sin embargo, el álbum ofrece una ventana a las emociones complejas de Swift durante y después de su relación.

Además de “So Long, London”, el álbum en su conjunto parece explorar las repercusiones de esta separación, pues comparte tanto emociones de tristeza y pérdida, como de un redescubrimiento de sí misma y un enfoque renovado hacia el futuro.

Las reacciones de los fans

El lanzamiento de “The Tortured Poets Department” fue recibido con entusiasmo por los fans de Swift, quienes rápidamente tomaron las redes sociales para discutir y analizar cada canción.

La expectativa por descifrar los mensajes ocultos en las letras es una parte integral de la experiencia de escuchar un nuevo álbum de Swift. Los fans especulan no solo sobre las referencias a Alwyn, sino también sobre cómo estas canciones se relacionan con otros aspectos de la vida personal y carrera de Swift.

The Tortured Poets Department. An anthology of new works that reflect events, opinions and sentiments from a fleeting and fatalistic moment in time - one that was both sensational and sorrowful in equal measure. This period of the author’s life is now over, the chapter closed and… pic.twitter.com/41OObGyJDW — Taylor Swift (@taylorswift13) April 19, 2024

El impacto cultural de “The Tortured Poets Department”

Con este álbum, Taylor Swift continúa demostrando su habilidad para conectar con su audiencia a través de letras que son a la vez personales y universales. “The Tortured Poets Department” es un testimonio de su evolución como artista, y se suma a su influencia en la cultura pop, donde sus experiencias personales se entrelazan con las de sus seguidores, mientras crea un diálogo continuo entre la artista y su público.

Más que un álbum, “The Tortured Poets Department”, es una crónica de una fase de la vida de Taylor Swift, que ofrece a los oyentes una mirada íntima a su viaje personal y emocional post-ruptura con Joe Alwyn. La habilidad de Swift para tejer sus experiencias personales en música continúa haciéndola una figura central en la música contemporánea.

Letra de “So Long, London”

So (so) long (long), Lon (Lon) don (don)

So (so) long (long), Lon (Lon) don (don)

So (so) long (long), Lon (Lon) don (don)

I saw in my mind ferry lights through the mist

I kept calm and carried the weight of the rift

Pulled him in tighter each time he was drifting away

My spine split from carrying us up the hill

Wet through my clothes, weary bones caught the chill

I stopped trying to make him laugh, stopped trying to drill the safe

Thinking how much sad did you think I had, did you think I had in me?

Oh, the tragedy

So long, London

You’ll find someone

I didn’t opt in to be your odd man out

I founded the club she’s heard great things about

I left all I knew, you left me at the house by the Hеath

I stopped CPR, after all, it’s no use

Thе spirit was gone, we would never come to

And I’m pissed off you let me give you all that youth for free

For so long, London

Stitches undone

Two graves, one gun

I’ll find someone

And you say I abandoned the ship, but I was going down with it

My white knuckle dying grip holding tight to your quiet resentment

And my friends said it isn’t right to be scared

Every day-old love affair, every breath feels like rarest air

When you’re not sure if he wants to be there

So how much sad did you think I had, did you think I had in me?

How much tragedy?

Just how low did you think I’d go ‘fore I’d self implode?

‘Fore I’d have to go be free?

You swore that you loved me but where were the clues?

I died on the altar waiting for the proof

You sacrificed us to the gods of your bluest days

And I’m just getting color back into my face

I’m just mad as hell ‘cause I loved this place for

So long, London

Had a good run

A moment of warm Sun

But I’m not the one

So long, London

Stitches undone

Two graves, one gun

You’ll find someone

