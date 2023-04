Los romances de Miguel Bosé, el verdadero ‘amante bandido’

El incombustible Miguel Bosé es consciente de que tanto su fuerte carácter como su gusto por una vida doméstica apacible han jugado un papel clave en su historial de desengaños amorosos, pero eso no significa que el artista no acepte con total normalidad las consecuencias que para su faceta sentimental tiene su condición de artista y, sobre todo, el hecho de que su personalidad se desdobla en función del entorno en el que se encuentre en cada momento.

“Yo jamás he dejado a nadie, jamás, siempre me han dejado a mí porque soy insoportable. Miguel [en su ámbito más íntimo] es un coñazo de tío en pantuflas, tranquilo en su cocina, con sus libros, en el huerto, casi no habla y no transmite nada. Bosé [su identidad artística], por otro lado, es un desmadre de locura al que raramente ves, porque siempre está desaparecido, así que es normal que me hayan dejado siempre. Pero esto suele pasar en las profesiones que son muy públicas”, se sinceró el intérprete en una entrevista al programa de radio ‘Hoy por Hoy’, de la cadena Ser años atrás.

Miguel Bosé habla de su historial amoroso

Son precisamente esas dos vertientes de su existencia las que llevaron al camaleónico vocalista a adentrarse en el universo de la paternidad a una avanzada edad, en un período en el que por fin dio con la clave para poder compaginar de forma equilibrada sus compromisos profesionales con su ferviente deseo de tener hijos -el cantante es padre de cuatro niños —y formar una familia numerosa.

“Yo decidí tener hijos bastante tarde, porque en el auge de mi carrera sabía que no podría mantener una familia con solidez. Era importante para mí poder hacer las dos cosas y que estuvieran bien hechas, así que esperé al momento adecuado”, aseguró antes de explicar cómo administra su tiempo para sacar el máximo partido a los dos planos más importantes de su vida.

“Es que tengo la sensación de que nunca estoy maduro para hacer nada, tengo una especie de síndrome del alumno constante, que jamás está satisfecho y que piensa que todo se puede mejorar. Esa madurez de la que hablo tiene que ver con que mi música históricamente no ha sido acústica, sino informática, y hacer esa traslación hacia lo acústico me llenaba de miedos y temor a perder mi identidad. Un temor irracional, porque no tenía nada que perder y ha sido un reto fantástico”, confesó.

Giannina Facio y Miguel Bosé

Se conocieron en Miami cuando ella tenía 26 años y era pareja de Julio Iglesias. Medios españoles rescatan que Bosé contó en alguna ocasión cómo se dieron las cosas: "[Giannina] se metió en la piscina, nadó hacia mí y me dijo: ‘¿Quién eres tú?’ En ese momento, ella era la mujer más de moda y estaba en todas las portadas. Nos miramos y hubo algo muy fuerte que pasó. Ese mismo día, salimos juntos, nos fuimos y estuvimos cuatro años juntos”.

Se sabe que Miguel Bosé escribió Nena inspirándose en Giannina, la hija de un diplomático que en palabras del intérprete era “una mujer chachachá casi, casi vulgar, pero, sobre todo, atractiva, inteligente y divertida. Fueron los años más placenteros, más armoniosos de mi vida... Te echo de menos, Nena... no te olvido”.

Nacho Duato y Miguel Bosé

Nacho Duato y Miguel Bosé tuvieron una aventura entre los setenta y ochenta; el bailarín dio una entrevista a EFE y dio una contundente confesión sobre tu romance con Bosé, considerando que éste estaba saliendo con Ana Obregón.

Desde el primer momento que nos vimos nos gustamos como personas y nos gustamos físicamente. Estuvimos juntos Nueva York viviendo, lo pasamos muy bien. Hace mucho que no lo veo, pero la amistad no necesita frecuencia, el amor sí.

Ana Obregón y Miguel Bosé

Ana Obregón —la socialité que perdió a su hijo en 2020 y recientemente tuvo a una hija por medio de vientre alquilado— tuvo un romance breve con Miguel Bosé cuando ambos eran jóvenes. Hoy día cuentan con una bonita amistad, y se ha reflejado en las felicitaciones de cumpleaños de Ana: “con dos días de retraso pero con mucho amor. Felicidades, Miguel Bosé", publicó la conductora.

Nacho Palau y Miguel Bosé

La relación más larga que ha tenido, según el propio intérprete, 25 años juntos. La pareja conformada por el cantante y el escultor, tuvo cuatro hijos: Diego y Tadeo, Ivo y Telmo (estos niños rondan entre los 11 y 12 años). Los hijos gemelos de Miguel Bosé y Nacho Palau nacieron por gestación subrogada, respectivamente. Los primeros hijos biológicos de Bosé llegaron con este método de gestación, y siete meses después sucedió lo mismo con los hijos biológicos de Palau. En entrevista del 2021 Bosé reveló que es ‘madre y padre’, “soy madre y padre; y soy padre soltero”. “Soy con ellos amoroso, cuidadoso y autoritario”, añadió.