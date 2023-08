Lucerito Mijares reveló cómo se encuentra luego de su accidente

Lucerito Mijares heredó el talento de sus padres – Lucero y Mijares – en la actuación y la música, pero también sacó de ellos el profesionalismo a la hora de trabajar.

Hace unas semanas, la joven de 18 años debutó como protagonista de la obra de teatro El mago, y unos días después, se fracturó el tobillo.

En conferencia de prensa por el estreno de la obra, Lucerito contó, cómo sucedió el accidente: “En este caso fue un tropiezo. Iba en las escaleras aquí en el teatro, la función empezaba a las 5 y a las 4:50 me caí, se me resbaló el pie, se me fue de lado, escuché un crack y dije: ‘Ya valió’. No lo podía apoyar muy bien, me dolía mucho y pues se tuvo que dar la función. Me dolía mucho, pero pues tenía que intentarle fingir que todo estaba bien. Pensamos que era un esguince o una torcedura pues porque creo que con una fractura pues poca gente aguanta, y sobre todo una función de dos horas y que toda la obra es correr, correr, correr… se hizo lo que se pudo…”.

Tras el accidente, Lucerito contó: “Acabó la función, me fui al hospital, me checaron, en la radiografía no salió nada y ya en la tomografía salió que estaba una parte de la tibia rota. Muy raro… obviamente el doctor que me atendió no se lo podía explicar… pero sí, estaba roto. Voy a estar por lo menos seis semanas así, así que si vienen por acá me seguirán viendo igual…”.

Y a pesar de la lesión, la hija de La novia de América ha continuado dando funciones con la ayuda de un scooter que le permite moverse con mayor facilidad, pues no quiso cancelar ninguna de sus presentaciones.

Sin embargo, parece que Lucerito va mejorando, pues hace unos días estuvo en el programa Ventaneando, donde habló sobre la evolución de su pie.

“Para los que no saben, me rompí el tobillo, pero estoy superbién, supercontenta. El doctor me autorizó dar las funciones y estoy supercontenta en mi carrito. En menos de dos semanas me quitan ya el yeso, ¡por fin!” Lucerito Mijares

La también cantante se mostró contenta de estar cada día más cerca de la recuperación para poder volver a dar sus funciones de forma normal.