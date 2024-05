Lucero publica en redes sociales un contundente mensaje en apoyo a su hija. ¿Qué dijo?

Como toda gran madre, Lucero salió a dar su postura tras la reciente polémica que se vive entorno a su hija Lucero Mijares al ser objeto de críticas hechas en un programa en televisión por Eduardo Videgaray, Sofía Rivera y José Ramón San Cristóbal “La Estaca”.

Estos comentarios hacían alusión al físico de la querida cantante, hija de Manuel Mijares y la llamada “Novia de América”, y causaron tal revuelo en redes sociales que Lucero finalmente expresó su sentir.

“Hermosa nena, joven admirable mi Lucero Mijares, pobres de los mediocres, pobres de los que no tienen inteligencia, pobres de los que no tienen nada qué decir, más que burlarse de los demás. Así es, ni nos conocen, ni los conocemos, afortunadamente, no nos importan. Lo único que nos importa es apoyarnos y amarnos. Que vivan las mujeres y las personas que respetan a los demás”, escribió Lucero en su cuenta oficial de X.

Famosas también se unieron al apoyo a Lucero Mijares expresado por su mamá como la actriz Chantal Andere y el conductor Faisy.

“Es una reina. Nada ni nadie puede opacar tu ángel, tu talento, tu hermoso ser, tu corazón de oro y maravillosa forma de ser. Mi niña divina, te adoro”, dijo Andere.

“Mientras otros hacen chistes, tú haces arte. Siempre disfuncionales”, se unió a los comentarios Faisy.

A Lucero Mijares no le afectan los comentarios

Lucero Mijares fue abordada por los medios de comunicación para preguntarle sobre lo dicho por los conductores de "¡Qué Importa! “ y, sin pena alguna, aseguró que le da igual lo que digan de ella pues no le afecta, aunque si se metieran con sus amigos, mamá o familia, cambiaría de pensar.

“Cada quién, si quieren comentar algo malo, bueno, me da igual, no me importa. Afortunadamente a mí no me afecta,pero para nada, pero si se meten con alguna de mis amigas, con mi mamá o familiares, creo que ahí sí se puede quemar el bosque”.

La joven artista señaló que sus papás la apoyan en todo y lo que menos quieren es dar importancia a este tipo de polémicas.

“Me demuestran su apoyo al cien por ciento, la verdad es que no le queremos dar importancia a esto”.

Lucero Mijares destaca por su talento. Getty Images

Lucero cancela a Videgaray y compañía para siempre

Los conductores Eduardo Videgaray, Sofía Rivera y José Ramón San Cristóbal salieron a ofrecer disculpas públicas por sus comentarios hacia Lucero Mijares, a quien calificaron como una bella persona en todos los aspectos de la vida.

“Vamos a hacer algo que nunca hemos hecho ni en radio ni televisión, pero nos rehusamos y hoy la ocasión lo amerita. Nosotros pensamos que Lucerito es muy bella persona en todos los aspectos de la vida, pero esa noche hicimos chistes de muy mal gusto a los ojos de otras personas, pero así es el humor”, dijo Eduardo Videgaray.

Ante ello, Lucero utilizó sus redes sociales para asegurar que los tres conductores estaban cancelados de por vida.

“Cancelados para siempre”, posteó Lucero en el video dado a conocer por los conductores.