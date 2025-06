Luis Ernesto Franco confiesa que fue víctima de abuso cuando tenía 7 años

Luis Ernesto Franco compartió un video en el que reveló lo complicada que fue la etapa de su niñez, ya que fue víctima de abuso y su madre lo abandonó.

A través de redes sociales abrió su corazón y compartió un video en el que reveló las difíciles experiencias que ha tenido que vivir desde que era un niño de 4 años.

Luis Ernesto recordó que una de las decisiones más difíciles que tuvo que tomar a los 7 años fue irse a vivir con su padre tras el divorcio con su mamá, a quien no volvió a ver hasta los 11 años, cuando vivió con ella por un año pero lo corrió de la casa.

El intérprete también habló por primera vez de que fue víctima de abuso a esa edad, y lo duro que fue guardar silencio.

Por otro lado, habló de los problemas que tuvo con las drogas, adicción de la que afortunadamente se rehabilitó y salió adelante con su vida. Debido a lo complicada que era su vida, el actor cayó en la dependencia a las sustancias, así como padecer depresión, así como estar a punto de tomar la decisión de quitarse la vida a los 30 años de edad.

“A los 7 años fui abusado y viví con el secreto toda mi niñez... a los 11 años me fui a vivir con mi mamá, pero al año me corrió de su casa... logré trabajar como actor y tener éxito, pero también llegaron las drogas, las depresiones y la pérdida de rumbo. Me rehabilité, construí un hogar que, duró menos de dos años... en mis 30 toqué fondo e intenté quitarme la vida, fue cuando tuve esa conversación que lo cambió todo:'Dios, o me muestras para qué estoy vivo o llévame de aquí, yo no pedí nacer”, expresó.

El actor sacó las fuerzas para continuar con la lucha, aprendió a soltar todo el sufrimiento que vivió, para poder sanar.

“Entendí que no soy la víctima de mi historia. Soy autor de lo que elijo escribir a partir de ella. Hoy, sigo soñando más alto que nunca, pero sueño diferente. Sueño para dejar el camino mejor de cómo lo encontré, para dar más de lo recibido, para ser un ejemplo para mi hijo”, mencionó.

El actor Luis Ernesto Franco detalló que eligió no rendirse, ya que su pasado no lo define. “He caído, he dudado. He sentido miedo, pero también he sanado, he construido. Me he levantado. Y lo más importante: he aprendido a vivir en paz conmigo. Hoy quiero ser un ejemplo. No porque lo tenga todo resuelto, o porque sea mejor que alguien, sino porque elegí no rendirme. Porque entendí que el pasado no define, solo te prepara”.