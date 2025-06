Shakira sigue facturando y lanza su marca de haircare

Shakira está lista para emprender su faceta de empresaria en el mundo de la belleza, con su marca Ísima. Después de años de probar de todo con su cabello, decidió crear lo que muchas esperaban: una línea pensada para rizos, ondas, puntas secas y cueros cabelludos olvidados.

La nueva línea de productos para el cabello de Shakira llega luego de experimentar con su propio cabello, múltiples procesos químicos y cambios de color.

“Mi pelo ha pasado por tantos agentes agresores que me he visto en la necesidad de hacer mis propios menjurjes. Me iba a la farmacia, le pedía a la farmaceuta que me hiciera mi propio champú, mi propio acondicionador con los ingredientes que yo quería, porque no encontraba nada que colmara esas necesidades que tiene mi pelo”.

Debido a que no encontraba productos que satisfacieran sus necesidades, comenzó a preparar sus propias mezclas en casa, hasta que decidió profesionalizar su proyecto con la ayuda de expertos de la industria.

“He desarrollado una línea de productos que me ha tardado dos años, sin decir nada. Era mi secreto mejor guardado”, confesó la artista sobre su línea Ísima la cual cuenta con ocho productos entre los que se encuentran champús, hidratantes, acondicionadores, entre otros, desarrollados bajo el método trimodal, un sistema patentado basado en la Biotricología, que aborda de manera integral la salud del cuero cabelludo, la corteza y la cutícula del cabello.

Sobre el nombre de su marca, la colombiana Shakira reveló que tiene un significado especial para ella. “Me encanta Ísima, porque es un superlativo, que además me recuerda un poco a Isabel, que es mi segundo nombre. Pero Ísima, lo que quiere decir es más. Si quieres más, ahí tienes más..."-

La línea estará disponible a partir del 16 de junio en la web oficial y llegará a las tiendas de EU en julio.