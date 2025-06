Carlos Rivera comparte detalles del nacimiento de su hijo León

Carlos Rivera contó que todos lloraron en el quirófano cuando el cantante interpretó la canción “Te esperaba” para celebrar la llegada de su primer hijo con Cynthia Rodríguez.

Fue en agosto de 2023 cuando Carlos Rivera y su esposa le dieron la bienvenida a su bebé León. La pareja anunció la feliz noticia a través de sus redes sociales, donde compartieron una foto del piecito del bebé.

“Te pedimos con nuestra fuerza al universo... y ahora que estás aquí, vemos el amor convertido en ti... nuestro amado León, solo esperó a papá y decidió nacer la noche de ayer. En un hermoso bebé, muy sano, muy grande y fuerte”, escribieron en aquel momento.

Como suele ser la pareja, han sido muy discretos con los detalles de su relación, así como con la privacidad de su hijo, ya que muy pocas veces publican fotos con él.

Ahora, Carlos Rivera compartió algunos detalles inéditos del nacimiento de León, a quien le cantó su tema “Te esperaba”, momento que fue sumamente conmovedor y puso a llorar a todos.

“Cuando nació mi hijo le canté la canción de los hijos, tiene como dos millones y cacho de videos en TikTok, es la canción que más se usa para hacer TikToks y siempre son reel y siempre son nacimientos de bebés”. dijo.

El cantante recordó que hasta el cuerpo médico que se encontraba en el quirófano se puso a llorar por el tierno gesto de Carlos a su hijo.

“Cuando la canté, imagínate que estamos en pleno parto y el doctor, las enfermeras y todo, se les salían las lágrimas y me dicen: “es que esta canción siempre la ponen en los nacimientos, pero es la primera vez que la escuchamos en vivo”.

“Se la canté a mi hijo para que naciera, me dijeron: ' ahora sí ahí viene”, le pusieron play y empezó a cantar y ahí salió, fue súper bonito”, recordó.

Además, Carlos Rivera contó que León escucha la canción todos los días antes de dormir. “A la fecha, tiene un año dos meses, siempre se la pongo para dormir, es como su canción de cuna”.

Por otro lado, Rivera compartió que el tema, “La mejor canción”, es una declaración de amor para su hijo.

“Ahora en este disco, le hice una canción porque cuando nació, yo me lo acostaba aquí, entonces le empecé a decir que era lo mejor que había hecho en mi vida, le dije que era mi mejor concierto que he dado, la mejor canción que he escrito y casi dos años después, hice este tema y la titulé así, no porque sea la mejor canción, sino porque él es la mejor canción. Se la pueden dedicar a sus hijos”.