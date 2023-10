¿Luis Miguel padece dolor de ciática? Este video de su concierto preocupa a sus fans

Después de hacer una pausa por la boda de su hija Michelle Salas, Luis Miguel regresa a los escenarios con su gira que ha emocionado a sus seguidores tras años de espera.

Sin embargo, recientemente se ha difundido un video en las redes sociales que ha generado inquietud entre sus admiradores, ya que insinúa la posibilidad de que el artista esté experimentando molestias durante uno de sus conciertos en el marco de su extensa gira, que consta de más de 100 presentaciones.

Es importante enfatizar que, hasta el momento, no ha habido confirmación oficial de que Luis Miguel esté padeciendo alguna afección relacionada con la espalda o la ciática. No obstante, algunos espectadores afirman que durante su actuación, no pudo ocultar del todo su malestar.

El video del calambres que sufre Luis Miguel

El breve video, que dura apenas unos segundos, muestra al cantante ejecutando sus característicos movimientos de baile, los cuales han sido una parte esencial de su espectáculo a lo largo de las décadas.

Realiza pasos ligeros, algunas patadas, movimientos rápidos y anima al público con entusiasmo. Sin embargo, durante una de estas secuencias, se percibe que, al bajar la pierna, permanece inmóvil por un momento y coloca lentamente la mano en la parte baja de su espalda, como si intentara aliviar algún tipo de dolor.

Esta situación ha generado diversas reacciones en las redes sociales. Algunos usuarios expresaron preocupación por el famoso cantante, sugiriendo que tal vez ya no esté en condiciones de realizar ciertos tipos de espectáculos debido a su edad. Otros mostraron solidaridad compartiendo sus propias experiencias con afecciones similares.

Además de la preocupación, el video también provocó cierta sensación en las redes, ya que algunos internautas aprovecharon la ocasión para agregar un toque de humor. Utilizaron el audio de una película en la que Luis Miguel participó cuando era niño, en la trama de la película, su personaje pierde una pierna.

Aunque el video ha suscitado preocupación y especulaciones en las redes sociales sobre la salud de Luis Miguel, es importante recordar que hasta ahora no ha habido confirmación oficial de ninguna afección física en el cantante.