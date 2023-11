Luis Miguel pide que Aracely Arámbula comparezca por NO cobrar la pensión que depositó a sus hijos

El conflicto legal entre Luis Miguel y Aracely Arámbula por la manutención de sus hijos continúa a pesar de que el cantante depositó más de 14 millones mexicanos para la pensión de Miguel y Daniel. La actriz no ha retirado dicha cantidad y se desconocen los motivos.

Por esta razón, el artista pide que su ex comparezca ante un juez por no cobrar la pensión que depositó a sus hijos. Esta situación fue dada a conocer por su abogada Raquel Aguirre, quien sostuvo una conversación con la periodista Maxine Woodside para Radio Fórmula.

Raquel respondió ante las declaraciones de Guillermo Pous, el abogado de Aracely, quien aseguró que su cliente no puede conformarse con lo abonado porque no es la cantidad completa.

“Es completamente falso. Lo que pasó es que había ciertos pagos pendientes de hacer y lo que se depositó en el juzgado fue un año y medio de pensión por cada niño. Ese dinero no es para Aracely, es para lo hijos. Obviamente al ser menores de edad tiene que haber un adulto que reciba estos recursos”, explicó la experta en temas legales, quien añadió que el “Sol de México”, tardó en depositar el dinero de los menores porque Aracely inactivó la cuenta de banco donde se le realizaban las tranferencias.

En este sentido, recalcó que Luis Miguel está interesado en el bienestar de sus hijos, sin embargo, no les ha podido llegar el recurso que les depositó por la inconformidad de Aracely.

Así es la hermosa voz de Miguel Gallego Arámbula, el hijo de Luis Miguel Instagram @lmxaaj

“Lo que nosotros queremos y vamos a buscar es el bien superior de los menores. Desde luego se garantizó todo lo que está pendiente más de un año y medio adicional. Al final es para los niños”.

El equipo legal del famoso buscará que la actriz sea citada para que bajo protesta de decir verdad, manifieste por qué no ha recogido el dinero de sus hijos Miguel y Daniel.

“La intención de Luis Miguel no es no comparecer, él está en toda la disposición de colaborar con las autoridades. Incluso él lo que busca es que se le explique por qué Aracely no ha cobrado el dinero de sus hijos. Eso también se está solicitando vía Fiscalía”.

Aracely Arámbula con sus hijos: Miguel y Daniel Gallego Arámbula Tomada de Vanidades

Aracely Arámbula no dejó ir a sus hijos a la boda de Michelle Salas

Raquel Aguirre dijo que el cantante quiere ver a sus hijos y que si los ha buscado, incluso los invitó a la boda de su primogénita Michelle Salas pero Aracely no los dejó ir.

Finalmente, la abogada del famoso aclaró que Luis Miguel no tiene ninguna orden de arresto como se ha especulado. “Hoy les doy la certeza jurídica de que Luis Miguel no tiene ninguna orden de arresto ni va a ser retenido, él está en todo su derecho de comparecer ante las autoridades. Va a declarar respecto a lo que se le pretende contribuir con las autoridades porque él no tiene nada que esconder”.