Luis Miguel regresará en 2023 con nuevo álbum bajo el género pop

Jorge “El Burro” Van Rankin, amigo de Luis Miguel, reveló que además de que el cantante regresará a los escenarios en 2023, prepara el lanzamiento de su nuevo álbum.

Después de que se diera a conocer el regreso del famoso Luis Miguel con una gira de más de 200 conciertos, ahora sale a la luz la noticia de que también lanzará su disco bajo el género pop.

“No lo he visto, pero sé que grabó un disco nuevo, va a regresar a los escenarios con un discazo espectacular”, reveló el conductor. Aunque no dio más detalles al respecto, señaló que incluso le mostró una canción. “De hecho, le presenté una canción que lo volvió loco. No sé si la habrá grabado en este disco, es una canción maravillosa que se llama ‘Si no te hubiera conocido’ que me la dio mi querido José Luis Roma. Se la di yo, pero luego se volvió a enojar conmigo y ahí andamos con el ‘estira y afloja'”.

De manera que, los fans de Luis Miguel esperan ansiosos su regreso, después de que dio su última presentación en noviembre de 2018 en el “Coloso de Reforma”, como parte de su gira, “México por Siempre”.

Fue hace unas semanas que, el empresario y amigo de Luis Miguel, Carlos Bremer, confirmó a Televisa Espectáculos el regreso del famoso a los escenarios.

“Hablé con él hace dos semanas, está en España, está preparándose para una gira de 200 conciertos. Viene con todo”, dijo Carlos en Las Vegas tras la pelea de “Canelo” Álvarez celebrada el pasado 17 de septiembre.

Sin duda, el regreso de Luis Miguel causará gran expectación debido a que en México tiene millones de fans que anhelan volver a verlo y escucharlo cantar. Además de que en los últimos meses, el famoso ha dado de qué hablar por su nuevo aspecto físico al lucir más guapo, rejuvenecido y delgado.

