Luis Miguel se hospedará en este lujoso hotel para su concierto en Puebla

Cerca de 40 mil poblanos se alistan para recibir al cantante Luis Miguel, en el marco de su gira por México de regreso a los escenarios. De acuerdo con reportes, el interprete de “La Incondicional” llegó a la ciudad de Puebla durante la madrugada, y estaría hospedado en el Hotel Banyan Tree, que se ubica en el Centro Histórico frente al Paseo de San Francisco, en la Calle 10 Norte 1402, en el Barrio del Alto.

El lujoso hotel en el que Luis Miguel decidió hospedarse ha recibido a otros famosos como Marc Anthony, quien se hospedó ahí durante su presentación en la Feria de Puebla en 2022.

Cabe recordar que en el último concierto que Luis Miguel dio en Puebla sólo pudieron presenciarlo alrededor de 8 mil personas, ya que fue en el Auditorio GNP, en ese entonces Acrópolis de Puebla.

En esta ocasión las autoridades de la ciudad decidieron cambiar el escenario para que más fans pudieran disfrutar del concierto.

¿En qué hotel se hospedará Luis Miguel en Puebla?

Ubicado en el corazón de una de las ciudades más coloniales de México, Banyan Tree Puebla, según su página web es un “lugar de ensueño para los viajeros que desean encontrar la combinación idónea entre historia, cultura y una deliciosa gastronomía al alcance de su mano.

Cuenta con 78 habitaciones y suites acondicionadas en un edificio del siglo XIX, dejando a la vista detalles que permiten entender el señorío de una antigua construcción, sin dejar de contar con todo el lujo y confort de la vida contemporánea. La arquitectura y decoración del hotel es propia de la región, siendo el contraste entre el arte tradicional y contemporáneo, una parte fundamental de todas sus instalaciones.

Entre sus comodidades se encuentran los restaurantes, alberca, spa y wellness, salones de juntas, gimnasio, chapel, galería Banyan Tree. Los precios de las habitaciones van desde los 3,600 hasta los 7,000 pesos.

Se preevé que para Puebla, el cantante presente el mismo setlist que en la Arena Ciudad de México, lugar donde reunió a miles de fans para cantar sus más grandes éxitos.

Las canciones que formarán parte de la noche en punto de las 21:00 horas, serán:

-Suave

-Será que no me amas

-Culpable o no

-Amor, amor, amor

-Hasta que me olvides

-Dame

-No me platiques más

-Usted

-La Puerta

-La Barca

-Dormir contigo

-Sol, arena y mar

-Te necesito

-Es por ti

-Inolvidable

-Por debajo de la mesa

-Nosotros

-Por una cabeza

-Volver

-Uno

-El día que me quieras

-Sonríe

-Come fly with me

-Un hombre busca a una mujer

-Cuestión de piel

-Oro de ley

-No sé tú

-Como yo te amé

-Solamente una vez

-Somos novios

-Todo y nada

-Amantes del amor

-Más allá de todo

-Fría como el viento

-Tengo todo excepto a ti

-Entrégate

-La Bikina

-Quiero

-Que nivel de mujer

-Mujer de fuego

-No me puedes dejar así

-Palabra de honor

-La chica del bikini azul

-Isabel

-Cuando calienta el sol

-La incondicional

-Ahora te puedes marchar