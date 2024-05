“Mad Max”, una carretera construida durante 40 años

Actualmente nos encontramos en un renacimiento de las sagas cinematográficas, pero si existe alguien que sabe cómo continuar una historia y además transformarla, ese es George Miller. El director ha lanzado su más reciente filme en esta saga, que continúa la historia de estos motociclistas y conductores despiadados que sólo buscan sobrevivir.

Iniciando a finales de los años 70, Miller estrena “Mad Max”, una película que exhibe las consecuencias del ecocidio en Australia, lo cual desencadena las acciones individuales de los protagonistas por tratar de sobrevivir en esta nueva era.

La película que fue producida con tan solo 350 mil dólares fue aclamada mundialmente y logró recaudar 10 millones en su totalidad, además de ser incluida en las listas de las “mejores películas de todos los tiempos”, de The Guardian y The New York Times. Finalmente, el éxito del filme produjo dos secuelas en 1981 y 1985.

En ese entonces, se pensó que la saga habría terminado ahí. ya que el director tomó otros proyectos años después como “Happy Feet”, “The Witches of Eastwick”, “Babe” y “Happy Feet”.

Cuando surge la idea de poder continuar la franquicia con una cuarta entrega a principios del 2000, el ataque a las Torres Gemelas forzó al director frenar el proyecto, debido al cambio en el dólar estadounidense, comparado con el australiano. Por el otro lado, la locación en los desiertos australianos jugó también parte en la reanudación del filme, ya que irónicamente, llovió durante 15 años en el interior del continente australiano.

La tierra desierta que había figurado perfecto para las películas anteriores se había convertido ahora en un pastizal verde con fauna por todos lados. En vez de seguir peleando con los elementos, Miller trasladó el proyecto a Namibia, donde finalmente pudo grabarse “Fury Road”.

Afortunadamente, para “Furiosa” si lograron regresar al continente australiano donde se grabaron las tres primeras entregas.

Antes que nadie, CARAS obtiene un par de declaraciones de George Miller sobre lo que ha implicado realizar esta saga y su más reciente entrega: “Furiosa”.

En palabras del director, menciona una de las cosas más importantes para realizar una saga como esta. Se puede tener un gran equipo de filmación, locación y actores para interpretarla, pero hay algo que se mantiene sobre todo eso: “La historia es lo más importante” explica sin más.

El trabajo de director se trata de plasmar lo que sucede en su mente a la vida real, manejando una producción de decenas de personas para traer esa idea a la vida. Sin embargo, George está consciente de que los actores son sus propias personas y sus decisiones pueden ocasionalmente ser mejores que lo que exista en el guión.

“Chris y Anya son dos actores que responden a su instinto. Puedes querer que algo pase de cierta forma, pero al ser director, también tienes la suerte de vivirlo y sorprenderte con la interpretación de tus actores, aunque no se apegue a lo que originalmente tenías en mente”.

“Mad Max” es un mundo en el que sus personajes deben desarrollar conexiones con ciertos objetos si desean sobrevivir, en este caso, son en su mayoría los vehículos.

“Al principio de la película vemos a Dementus en este carruaje romano que es jalado por dos motocicletas ya que ese es su elemento porque refleja su impulso. A medida que la historia avanza, se ve obligado a cambiar a un camión. Adaptándose al paso del tiempo y de nuevo, cómo se desarrolla su personaje. Creo que cada vehículo de los personajes en esta historia es una extensión de ese conductor y eso simplemente es natural”.

No solo son los coches los que son una extensión de sus usuarios sino también los objetos que se ven obligados a crear desde cero. Recordemos que después del colapso, se dejaron de crear objetos convencionales y los personajes en el yermo deben reinventarlos para nuevos usos. De la misma forma en que los vehículos y los objetos pueden y deben tener más de un propósito, ocurre lo mismo con los actores de esta historia.

Finalmente, George Miller explica que, para “Furiosa”, les pidió a los actores mandar videos sobre cómo reaccionarían a los primeros 10 días posteriores al colapso, después cien y finalmente a los mil. La razón de esto fue para que ellos realmente entendieran lo que sería entrar en esta historia que ya tiene años en colapso. Por último, el director confiesa cuál sería su caso, si existiera el en la historia que creó.

“No sé, lo he pensado ocasionalmente. Me di cuenta de que, respecto a mí no llegaría muy lejos (risas). Yo creo que terminaría haciendo algo relacionado con la granja, creo que es una forma segura de sobrevivir por lo menos por un tiempo. Pero de nuevo, en mi caso, no veo mucha esperanza (risas)”.