Maite Perroni confiesa que le gustaría volver a ser mamá

Maite Perroni está atravesando un excelente momento tanto en su vida profesional como laboral y reveló cuáles son los planes que tiene en mente para el futuro.

Tras su exitosa participación en la gira de RBD, el buen recibimiento que han tenido sus proyectos en plataforma de streaming y la estabilidad familiar que ha consolidado junto a Andrés Tovar, Maite confesó que tiene ganas de convertirse en madre por segunda ocasión.

Maite Perroni revela que le gustaría ser mamá otra vez

En mayo de 2023, Maite Perroni y su esposo, el productor Andrés Tovar, le dieron la bienvenida a Lía, su primogénita, a quien esperaron amorosamente para formar una familia.

A punto de celebrar el primer año de la pequeña, Maite expresó sus deseos por volver a ser mamá y darle un hermanito a Lía. Al ser cuestionada sobre cuáles son las cosas que tiene contempladas para el futuro próximo, la actriz tocó el tema de la maternidad y aseguró que tener otro bebé es una posibilidad que no descarta.

“Me encantaría. Vamos a ver qué dice el destino. Ojalá que sí”, confesó Maite, de 40 años de edad. Pese a que es un tema del que habla libremente, Perroni evitó dar mayores detalles respecto a si es una cuestión que ha platicado con su esposo, cuyo matrimonio ha preferido mantener en privado.

Maite Perroni se convirtió en mamá por primera vez en mayo de 2023 Instagram @maiteperroni

Los planes de Maite Perroni para 2024

Durante su breve charla con la prensa en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, Maite Perroni declaró que por el momento no tiene contemplado regresar a la música, puesto que para ella es una etapa que ya llegó a su fin. No obstante, mencionó que podría considerarlo si se trata de otra colaboración con RBD, misma que aún no está confirmada.

La actriz también confesó que aunque se ha alejado de las telenovelas por priorizar otros formatos, si se le presenta una oportunidad que le parezca interesante podría volver a la pantalla chica.