¿Maite Perroni dejó atrás su largo cabello negro? Así luce con su nuevo cambio de look

Maite Perroni sorprendió a sus fans al postear una foto donde luce con el cabello rubio y corto, dejando atrás su larga melena negra, que ya es muy característica de ella.

La imagen la acompañó de un mensaje donde preguntaba a sus seguidores sobre sus propósitos de Año Nuevo.

“Seamos conscientes de que cada hora, cada día, cada semana, cada mes, cada año son un regalo y que está en nuestras manos vivirlos de la mejor manera... ¿Cuál será su propósito más importante para el 2024?”

La foto no corresponde a un momento actual, sino que retoma un look que usó para una revista, justo cuando estaba por iniciar la gira de RBD, fue un cambio momentáneo, no radical.

Los fans que la siguen desde siempre lo notaron de inmediato, los más nuevos pensaron que sí se había cambiado el color de cabello.

Maite es de las artistas que se mantienen en un tono de cabello, solo cambian el corte, a diferencia de su compañera Dulce María, quien para la gira del grupo que comparten, regresó al rojo.

¿Qué hace Maite Perroni?

La actriz terminó en diciembre la gira de RBD “Soy Rebelde Tour” y se espera que pueda continuar por otras ciudades del mundo y que cierren con todo este año.

En su parte actoral, paró un poco por el nacimiento de su bebé, su último trabajo fue “Tríada” para Netflix. Aunque ya circula un teaser de la serie “El juego de las llaves”, donde ella estuvo en las dos primeras temporadas, en esta, que es la tercera, no figura su nombre.

Se prevé que el 2024 sea un año donde trabaje menos tiempo, para combinar su labor de mamá, que disfruta mucho y que también es muy demandante y linda a la vez.

En la gira con RBD su niña estuvo con ella, para no sentirse tan despegada.