Maite Perroni sobre su relación: “Las cosas no fueron como se contaron”

Después de varios rumores sobre que la actriz y el productor Andrés Tovar ya eran pareja, Maite Perroni lanzó un fuerte mensaje e hizo oficial su relación con el ex de Claudia Martín.

Por Diana Laura Sánchez

Se especulaba que Maite y Andrés tenían una relación pese a que él estaba casado con Claudia Martín, y este habría sido el motivo de su separación, la exRBD aclaró con un fuerte mensaje en su Instagram lo que realmente sucedió y pidió respeto a su historia de amor.

“Somos amigos desde hace 20 años y este año nos encontramos con que estábamos viviendo el mismo proceso: cada uno se encontraba en duelo por haber terminado una relación sentimental. Fue por ello que por primera vez desde que nos conocimos, nos dimos la oportunidad de descubrirnos desde otro lugar, de vernos con otros ojos y hoy estamos muy felices juntos”.

Además, expresó que Andrés y ella han sido víctimas de acoso entorno a todas las especulaciones. “Hemos vivido acoso, chantaje, manipulación e incluso se ha puesto en riesgo nuestra seguridad y la de nuestras familias”.

Maite dejó en claro que no fue la responsable de que el matrimonio entre Claudia y Andrés se disolviera. “Las cosas no fueron como se contaron y no queremos ser parte de este circo mediático (el cual parece tenemos que soportar las personas que nos dedicamos al medio del espectáculo, ya que bajo el pretexto de ‘libertad de expresión’ se rompen limites en los que se violenta y destruye la vida de las personas)”.

“Cuando la vida te regale la oportunidad de volver a empezar, no dudes en pedir desde lo más profundo de tu corazón lo que tu alma anhela encontrar, esto nunca va a dejar de sorprenderte”, dijo.

CLAUDIA MARTÍN Y ANDRÉS TOVAR

Su matrimonio duró solamente un año por una supuesta infidelidad que detonó su separación. Ahora, cuatro meses después, Maite y Andrés confirman que son pareja.

Por otro lado, recordemos que cuando la actriz Claudia Martín anunció el final de su matrimonio en junio, dijo que analizaba la posibilidad de contrademandar a Perroni, luego de que Maite denunció que Claudia había dicho que tenía una relación extramarital con Tovar.