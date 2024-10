Maky ya olvidó a Juan Soler y se da una nueva oportunidad en el amor; así presumió a su novio

La actriz y conductora Maky compartió en sus redes sociales la primera foto junto a su nuevo novio, el hombre que conquistó su corazón después de su separación con Juan Soler.

La conductora que actualmente vive en Miami se había mantenido enfocada en sus proyectos profesionales, y en sus dos hijas, Mía y Azul. Sin embargo, recientemente sorprendió a todos los seguidores en redes sociales, luego de que la actriz se dejó ver muy enamorada y feliz.

En redes sociales, Maky compartió una foto en la que aparece al lado de Sergio, mientras disfrutan un hermoso atardecer en la playa. Como era de esperarse, la reacción de sus seguidores no se hizo esperar y su publicación está llena de buenos deseos y felicitaciones para la pareja, entre las que destacan los mensajes de algunas de sus amigas, quienes celebraron el hecho de que la actriz se haya dado una nueva oportunidad en el amor.

A inicios de este año, Maky concedió una entrevista a la revista Clase, donde habló sobre su futuro sentimental respecto al matrimonio. “Casarme, tal vez, me gustaría casarme. No sé si casarme y vivir con esta persona que llegue a mi vida, porque ahora estoy soltera, casi un mes, pero sí, me gustaría rearmar mi vida, tener como una estabilidad de pareja más estable...”.

Sobre si volvería a casarse respondió, “no volvería a tener un matrimonio, así como tal. Me gustaría tener algo como más establecido. No volver a cortar, pasar por otro rompimiento es muy difícil para mí. Con los años, cuando terminas una relación, lejos de que sea más fácil se vuelve más difícil...”.