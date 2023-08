Mamá de Angus Cloud revela de qué murió el actor

La triste noticia sobre el fallecimiento de Angus Cloud, de 25 años, reconocido por su papel como Fez en la serie de HBO, Euphoria llegó el pasado 31 de julio, y ahora, su madre, Lisa Cloud, revela que no se trató de un suicidio, sino de una muerte no intencionada.

La mamá del actor publicó a través de su cuenta de Facebook que Angus Cloud tenía muchos planes para el futuro y que no tenía planeado quitarse la vida:

“Estaba reorganizando su habitación y colocando artículos alrededor de la casa con la intención de quedarse un tiempo en el hogar que amaba. Habló de su intención de ayudar a mantener a sus hermanas en la universidad y también ayudar a su madre emocional y financieramente. No tenía la intención de terminar con su vida”, enfatizó.

¿De qué murió Angus Cloud?

Lisa Cloud incluso confesó haberse despedido de su hijo esa misma noche: “Cuando nos dimos un abrazo de buenas noches, dijimos cuánto nos amábamos y él dijo que me vería en la mañana. No sé si o qué pudo haber puesto en su cuerpo después de eso. Solo sé que apoyó la cabeza en el escritorio donde estaba trabajando en un proyecto de arte, se durmió y no se despertó”, declaró.

Las autoridades afirmaron después que la lamentable pérdida del joven actor se debió a una sobredosis no intencionada, como lo corroboró su madre:

“Podemos descubrir que tuvo una sobredosis accidental y trágicamente, pero está muy claro que no tenía la intención de salir de este mundo”.

Cabe recordar que Angus Cloud tristemente había perdido a su padre unas semanas antes.