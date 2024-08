¡Mamá fitness! Así comenzó Michelle Renaud el entrenamiento postparto a un mes de dar a luz

Michelle Renaud, la reconocida actriz mexicana, sorprendió a sus seguidores al compartir su progreso en su recuperación física tras el nacimiento de su segundo hijo, Milo.

A tan solo un mes de dar a luz, la intérprete ya retomó sus rutinas de ejercicio y mostró su figura en redes sociales.

La actriz, conocida por su papel en diversas telenovelas, compartió su regreso al gimnasio, con lo que demostró su compromiso con mantenerse en forma y saludable.

En una fotografía compartida en sus historias de Instagram, Renaud reveló su figura postparto, en la cual lucía un conjunto deportivo mientras dejaba al descubierto su abdomen tonificado.

¿Cómo ha sido Michelle Novoa el nacimiento de Milo?

Michelle no solo compartió su regreso a su rutina de ejercicios, sino también cómo la maternidad y la lactancia han marcado estos primeros días junto a su bebé.

“El cuerpo de la mujer no me deja de sorprender. No solo salió de mí este bebecito enorme, también vive de mí", comentó la actriz en sus redes sociales, para resaltar la maravilla y los desafíos de la lactancia materna.

Esta fase ha sido de gran significado para Michelle, quien disfruta de cada momento al lado de su nuevo hijo.

¿Por qué se mudaron a España?

Además de adaptarse a su nueva vida de madre por segunda vez, Michelle y su esposo, Matías Novoa, han decidido echar raíces en España.

Este cambio de residencia ofrece a la familia la oportunidad de construir un hogar en un entorno que valoran por su estabilidad y calidad de vida.

España como un nuevo capítulo en sus vidas profesionales, también se convierte en un lugar idóneo para criar a sus hijos.

Michelle Renaud y Matías Novoa planean echar raíces en España INSTAGRAM

¿Qué dijo Michelle Novoa sobre volver a ser mamá?

En medio de su rutina de ejercicios y su adaptación a la vida en un nuevo país, Michelle expresó la profunda alegría que le produce ser madre nuevamente.

Recuerda su primera experiencia con su hijo Marcelo, menciona que esta segunda vez es igualmente emocionante, pero con la ventaja de la experiencia y una mayor confianza en sus decisiones maternales.

“Es increíble tener un segundo hijo. Es como volver a experimentar toda esta sensación de amor, sorpresa, asombro y felicidad del primero, pero sin los miedos”, compartió Renaud.

Michelle Renaud sigue siendo un ejemplo de dedicación tanto a su familia como a su carrera, pues equilibra su vida personal con su pasión por mantenerse activa y saludable. Con cada publicación y aparición pública, demuestra que es posible armonizar las demandas de la maternidad con el cuidado personal y profesional.

