Mar de Regil nos habla de su pasión por la moda: “me encantaría tener mi propia marca”

“Cuando iba en primaria me acuerdo que mis amigas decían qué querían ser, mi mamá comenzaba a ser actriz y yo quería hacer vestidos, le quería hacer su ropa cuando fuera a un evento, desde ahí me empezó a gustar la moda”, cuenta Mar de Regil sobre cómo comenzó su intéres por la moda.

Hace unos meses, Mar de Regil cumplió el sueño de asistir a la Semana de la Moda en Nueva York, donde diseñó su propio outfit, el de su mamá y el de una modelo de la pasarela. Ahora, en entrevista, Mar nos cuenta cómo vivió ese momento y asegura que quiere dedicarse a la moda, incluso desea tener su propia tienda de ropa.

Platícanos de tu participacion en New York Fashion Week

Queria ir a Fashion Week porque nunca había ido, y siempre había sido mi sueño, surgió hablando para que pudiera diseñar algo para mí, para mi mamá y para una modelo.

¿En qué te inspiras para crear?

Me inspiro en gente que no es famosa, soy más de estar en cualquier red social y me gusta ver como se viste la gente

¿En algun momento pensaste en seguir los pasos de tu mamá en la actuación?

La verdad es que nunca me interesó a pesar de haber crecido en los sets, pero no es algo que me fascine, para mí siempre ha sido la moda lo que me apasiona, disfruto ver pasarelas y dibujar. He pensado en modelaje, pero prefiero enfocarme en una cosa.

Tienes una familia muy unida, ¿que te dicen tus papás de que te quieras dedicar a esto?

Es un sueño que he tenido desde que tengo memoria, para mi mamá no fue nada nuevo, siempre le he dicho que quiero hacer, siempre he tenido el apoyo de mis papás, ha sido muy bonito para mí.

¿Cómo definirias tu estilo?

Creo que tengo un estilo creativo, en mi escuela hicimos un test y me salió ese, me fascina combinar y experimentar, no siento que tenga un estilo concreto pero dependiendo de cómo me siento es cómo experimento con mi ropa.

¿Cuál es tu más grande sueño?

Vivir un tiempo en Nueva York me encantaría, tener mi marca de ropa, y mi tienda fisica, estar muy metida en todo el tema de la moda, ser feliz y exitosa haciendo lo que me gusta.

Me gustaría que todas las personas que usen mi ropa se sientan cómodas, confiadas en salir a la calle y que no se sientan juzgadas por no usar una marca prestigiosa.

Ahorita quiero enfocarme en terminar la carrera y después quiero involucrarme más en la moda, ir a los eventos, ir aprendiendo mientras estoy enfocada en la escuela, terminando tengo ganas de ir a tomar un curso para tener toda la información que pueda.

¿Cómo has manejado la fama de tu mamá?

La verdad cuando estaba chiquita me costaba mucho trabajo, era incómodo que me dijeran que mi mamá salía en la tele, pero conforme fui creciendo me gustó. Ella es la mujer en la que me apoyo, la que me enseña, no elegí que mi mamá fuera famosa pero me gusta que hace lo que le apasiona, eso me inspira a hacer lo que me hace feliz.

¿Qué consejo le darías a las chicas que como tú quieren incursionar en el mundo de la moda?

Creo que hay muchas niñas que creen que por mi mamá tengo la vida más fácil y me gustaría decir que no es así y que si algo es lo bonito de la vida es que tienes el chance de luchar por lo que quieres y que si en realidad es lo que te apasiona no lo dejes.