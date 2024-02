¿Qué dijo Margot Robbie tras no ser nominadas a los premios Oscar?

La temporada de premiaciones de este año trajo consigo sorpresas y decepciones, como suele suceder, pero pocas tan comentadas como la ausencia de Margot Robbie y Greta Gerwig en las nominaciones a los premios Oscar 2024.

Margot Robbie, conocida por su versátil carrera en Hollywood, se encontró en el centro de la discusión tras la revelación de los nominados el pasado 23 de enero.

H2 Margot Robbie y Greta Gerwig, las grandes ausentes de los Oscar 2024

La película “Barbie”, protagonizada por Margot Robbie y dirigida por Greta Gerwig, se perfilaba como una fuerte contendiente en diversas categorías, incluyendo Mejor actriz principal y Mejor directora.

Sin embargo, ambas figuras clave quedaron fuera de estas importantes nominaciones, lo que desató una ola de reacciones en redes sociales y entre colegas de la industria.

La reacción de Ken

La comunidad cinéfila y varios actores expresaron su descontento con la decisión de la Academia. Ryan Gosling, nominado por su papel de Ken en la misma película, compartió su decepción por la omisión de Robbie y Gerwig, resaltando la importancia de su contribución al éxito de la película.

“No hay Ken sin Barbie, y no hay película de Barbie sin Greta Gerwig y Margot Robbie, las dos personas más responsables de esta película que ha hecho historia y que ha sido celebrada en todo el mundo... Decir que me decepciona que no estén nominadas en sus respectivas categorías sería quedarme corto”, expresó Gosling.

Las palabras de Margot Robbie

En un reciente panel de los Screen Actors Guild Awards, Margot Robbie compartió sus pensamientos sobre la controversia. “Obviamente, creo que Greta debería ser nominada como directora, porque lo que hizo es algo único”, comentó, mostrando su apoyo a Gerwig.

A pesar de la decepción, Robbie destacó el año excepcional para el cine y la alegría por las ocho nominaciones que “Barbie” sí recibió, incluyendo Mejor película, donde figura como productora.

Robbie reflexionó sobre el impacto cultural de “Barbie”, más allá de los premios y nominaciones. “Nos propusimos hacer algo que cambiara la cultura... Y ya lo ha hecho, y en algunos casos mucho más de lo que jamás soñamos”, afirmó.

“Nunca he sido parte de algo como esto. Así no. He hecho cosas de cómics y eso genera una gran reacción, pero esto se sintió muy diferente. Todavía se siente muy diferente. Y no puedo pensar en un momento en el que una película haya tenido este efecto en la cultura. Y es asombroso estar en el ojo de la tormenta”, agregó.

El fenómeno “Barbie” y su impacto cultural

La película no solo fue un éxito taquillero, sino que también generó un amplio debate cultural. Robbie expresó su asombro ante el efecto de la película en la cultura, destacó la singularidad de esta experiencia en su carrera.

La respuesta de Margot Robbie ante la omisión de los Oscar es un testimonio de su profesionalismo y su visión del arte por encima de los reconocimientos. Su capacidad para ver más allá de los premios y apreciar el impacto más amplio de su trabajo refleja la esencia de lo que significa ser un artista en la industria del cine.