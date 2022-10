La actriz que recientemente se casó con Jerónimo Rodríguez habló de la posibilidad de convertirse en mamá.

En un encuentro con la prensa, Marimar Vega habló de sus ganas de ser mamá junto a su esposo, el director de fotografía Jerónimo Rodríguez, con quien hace unos días regresó de un increíble viaje por España, donde se dejaron ver de lo más enamorados y felices, y así lo compartieron en sus redes sociales con las imágenes más extrañables del viaje.

Después de celebrar el cumpleaños de su esposo, la actriz expresó lo feliz que está con la relación que ha construido con él desde que llegaron al altar, y dijo que ambos están pensando en tener un hijo.

Marimar compartió que desde hace años, congeló sus óvulos para poder planear su maternidad. “Yo congelé mis óvulos desde hace mucho, creo que hoy por hoy es una herramienta que tenemos las mujeres que no queremos ser mamás tan jóvenes. Si yo pudiera extender todavía más el tiempo me esperaría dos, tres añitos más”. Sin embargo, la famosa de 39 años dijo que sus planes de maternidad son a corto plazo. “Ya estoy grande, me tengo que apurar”. Y agregó que quisiera tener solamente un hijo, debido a la apretada agenda que tiene que la obliga a viajar constantemente. “Uno, ya no me da tiempo de más, la verdad”.

Finalmente, abrió su corazón para dar más detalles sobre cómo es ahora su relación con Jerónimo después de haberse casado. “La relación sobre todo lo que yo quería tener, creo que el estar en paz y estar en una relación con una equidad y una armonía, con libertad, pero con mucha certeza, yo creo que ya con todas esas cosas juntas con eso ya”.

