Mario Bezares le envió un inquietante mensaje a Paul Stanley: ¿hay rencillas entre ellos?

A 25 años del asesinato de Paco Stanley, aún quedan varias incógnitas en torno al caso, varias de ellas relacionadas a Mario Bezares, quien fue señalado como presunto responsable en el caso, y a Paul, uno de los hijos del extinto presentador que eligió seguir su camino en el medio artístico. Esto debido a que durante mucho tiempo, se ha especulado sobre una posible enemistad entre ellos que permanecería hasta la actualidad.

Mario Bezares le dejó un recado a Paul Stanley y alimentó los rumores de su rivalidad

Durante su reciente aparición en “Hoy”, programa al que asistió para hablar de su próxima participación en un reality, Bezares se limitó a hablar de tópicos relacionados a su carrera, evitando tocar el tema de que recientemente se cumplió un año más del atentado que le costó la vida a Paco Stanley.

Sin embargo, lo que verdaderamente llamó la atención fue el hecho de que Paul Stanley no estuviera presente en la dinámica de Mario, por lo que se habló de la posibilidad de que el comediante decidiera mantenerse al margen y así ahorrarse algún momento incómodo que involucrara a su padre.

Esto despertó la curiosidad del público, que inmediatamente se preguntó las razones detrás de esta ausencia, tema que el propio Mario abordó, dejando ver que de su parte, todo está bien.

“Lamentablemente no lo pude ver porque estaba en otras cosas. Hay un gran cariño que yo le tengo a Paul y le dejé saludos aunque no pude entablar una conversación con él. Tú sabes cómo es un programa en vivo; son segundos de correr, entrevista y adiós. No tuvimos oportunidad de vernos, pero le dejo un gran abrazo”, dijo el presentador en una serie de declaraciones que externó justo al concluir su participación en el matutino.

¿Por qué se dice que los conductores no llevan una buena relación?

No es la primera vez que Paul Stanley y Mario Bezares llaman la atención por las supuestas rencillas que existen entre ellos, ya que desde hace varios años trascendió información en la que se aseguraba, al hijo de Paco no le agradaba del todo el que fuera uno de los grandes amigos de su papá.

A esto se sumaron las versiones de que esto empezó hace 25 años, precisamente en el funeral de Stanley, cuando Bezares se acercó a él, que en ese momento aún era muy joven para procesar lo que estaba pasando, y le dio su número de teléfono con el fin de que lo buscara si necesitaba algo. No obstante, se dijo que los datos que le dio fueron incorrectos y nunca más volvió a ofrecerle ningún tipo de ayuda.