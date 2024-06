El inesperado movimiento de Natalie Portman en medio de los rumores de su romance con Paul Mescal

En cuanto Natalie Portman se convirtió en una mujer soltera, empezaron a surgir varias especulaciones en torno a la posibilidad de que haya iniciado ya otra relación, versiones que colocaron a Paul Mescal como su supuesto nuevo interés amoroso. Pese a que ninguno de los dos se ha pronunciado sobre el tema, un reciente movimiento de la actriz dejó ver que, independientemente de su estatus sentimental, ella está más que dispuesta a dejar su fallido matrimonio en el pasado.

Natalie Portman estaría decidida a superar por completo a su exesposo: ¿con un nuevo amor?

En marzo pasado, Natalie Portman concluyó su divorcio de Benjamin Millepied, quien fue su esposo por casi 12 años y junto al que procreó dos hijos. Pese a que ambos quisieron mantener este tema en privado por el bienestar de su familia, rápidamente trascendió que el detonante de su ruptura era una infidelidad que el bailarín habría cometido por varios meses, hasta que la actriz se enteró de lo que pasaba a sus espaldas.

A partir de entonces, la ganadora del Oscar se mantuvo firme en su postura de no estar dispuesta a perdonar esta traición, por lo que la única salida que encontró fue separarse, garantizando así su tranquilidad y evitando condenarse a un matrimonio en el que ya no era feliz ni se sentía segura.

Inevitablemente, casi a la par de su separación, trascendieron varios rumores apuntando a que Natalie ya tenía una nueva pareja. Es así que se le vinculó con Paul Mescal, uno de sus colegas con el que ha sido captada en diversas ocasiones y quien se dice, está sumamente entusiasmado con ella.

No obstante, tal como ha hecho prácticamente en toda su carrera, Portman no ha reaccionado a ninguno de estos titulares, concentrándose únicamente en sus hijos y su carrera artística. De modo que ahora mismo, su prioridad es reencontrarse consigo misma, algo que de acuerdo con una fuente cercana que habló con Us Weekly, le tomó bastante esfuerzo.

“Natalie está volviendo a tener confianza en ella. Realmente está encontrando su propia felicidad. Le llevó tiempo recuperar su sonrisa después del divorcio, pero ya dio un giro”, expresó el informante, refiriéndose a la nueva actitud de Portman y el inesperado movimiento que protagonizó en varias de sus últimas entrevistas, donde expresó que no tiene intenciones de sentarse a lamentar lo que pasó, sino que está enfocada en seguir sumando éxitos profesionales y personales.

Quién es Paul Mescal, el supuesto nuevo novio de Natalie Portman

Paul Colm Michael Mescal, conocido simplemente como Paul Mescal, es un actor irlandés que desde hace un par de años se ha posicionado entre los nuevos talentos de la industria cinematográfica en Hollywood y a nivel mundial. Empezó en el teatro, cuando siendo un adolescente quiso explorar la pasión que sentía por los reflectores, para poco después participar en varios proyectos locales, hasta que se presentó la oportunidad de saltar al medio internacional.

A sus 28 años, Paul ya ha estado nominado como Mejor Actor a importantes galardones como los premios Oscar, los Globos de Oro y los BAFTA, demostrando así que le espera un futuro prometedor.

Los actores despertaron sospechas de su relación desde hace varias semanas Getty

Finalmente, la fuente aseguró que aunque Natalie Portman y Paul han estado pasando tiempo juntos, de momento no están saliendo en plan romántico.