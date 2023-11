Mau Montaner reveló que sintió celos de su cuñado Camilo; esto fue lo que dijo

Mau Montaner es uno de los hijos de Ricardo Montaner, forma junto a su hermano el dúo Mau y Ricky. Hace poco confesó que sintió celos de Camilo, su cuñado, quien está casado con su hermana, Evaluna.

La razón fue que la atención mediática que tuvieron Camilo y Evaluna como pareja, aunado al éxito que comenzó a tener el cantante, hicieron estragos en Mau, quien confesó lo siguiente:

“Fue en el momento en el que a ti te empieza a ir espectacular, que yo sentía unos celos inmensos por lo que te estaba sucediendo a ti, porque yo veía que tú crecías, y crecías y crecías y crecías, y que yo, este pana tuyo, que un poco hizo esto contigo, se quedaba atrás”, dijo en el podcast The Why Project.

“Sentía que tú ya no ibas a tener un interés en seguir relacionándote conmigo porque ya tú habías pasado a otro nivel, sino que aparte, por estar tan cerquita y tenerte en mi familia, me hizo a mi leña, me empecé a mentir también incluso, a decirme que tú habías sido malagradecido conmigo porque, yo buscaba justificar que tú eras el malo de la película de esto que yo estaba sintiendo”, confesó.

Asimismo, Mau dijo que es algo que ya habló hace tiempo en privado con Camilo y que ya trabajó, “fue muy liberador decirlo sabiendo que alguien se podía sentir identificado con ese sentimiento y admitirlo”, compartió con sus fans en redes sociales.

¿Quién es Mau Montaner?

Mauricio Alberto Reglero Rodríguez es su nombre real, nació en Caracas, Venezuela, el 17 de agosto de 1993.

Conocido artísticamente como Mau Montaner, es un cantante y compositor venezolano. Forma parte del dúo Mau & Ricky junto a su hermano.

Ambos son compositores de letras de algunas de las canciones de Ricky Martin, Becky G, Sofía Reyes, Juanes y Karol G.