Mauricio Ochmann revela que fue interceptado por narcos

El actor Mauricio Ochmann confesó que fue interceptado por un grupo del crimen organizado tras personificar al narcotraficante “El Chema”.

En una entrevista con Yordi Rosado, Mauricio Ochmann se sinceró sobre los momentos más complicados que ha tenido en su carrera artística. El famoso impactó al contar que fue interceptado en medio de la carretera por unos hombres, tras darle vida al personaje “El Chema” en la serie “El señor de los cielos”.

Mauricio confesó que sintió miedo, aunque no recibió ningún mal trato por parte de las personas que lo interceptaron. De esta manera relató la fuerte experiencia.

“Me interceptaron en carretera, yo creo que el que iba manejando sabía, me estaban llevando a un evento de un lugar a otro, me interceptaron, después de pasar dos o tres retenes me dice ‘voy a echar gas’. Era un trayecto de 45 minutos. Se mete a la gasolinera, veo a un ‘cuate’ que paró el cuello y dije que raro, y sí, llegaron y tocaron la ventana y me dicen ‘el patrón lo quiere conocer’. Y dije bueno, pues ni modo vamos a conocer al patrón. Y en ese momento no di más de 25 pasos y de repente siete u ocho camionetas: los de a de veras. Se baja el patrón, me dice ‘Chema’, me da un abrazo, ‘perdón que te hayamos tenido que interceptar así, pero si no ¿cómo te conocemos?”.

Cabe destacar que, Ochmann no tenía idea de quien era esa persona, y en cuanto se fue lo buscó en internet y se dio cuenta que era alguien “pesado”.

“Estuvimos platicando. Afortunadamente se portaron muy bien y todo. Yo no sabía quien era. De repente googleé y dije ah ‘orale’ este ‘cuate’, si está pesado y después veo como a los dos, tres meses, una noticia donde lo habían matado. Entonces digo imagínate que esa disputa se hubiera dado ese día. Si hay cosas que te cimbran, es nuestra realidad”, expresó.

