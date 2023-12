Mayela Laguna y Luis Enrique Guzmán: frente a frente en una audiencia de paternidad: ¿que pasó?

El pasado 30 de noviembre, Mayela Laguna y Luis Enrique Guzmán se encontraron en una audiencia en el Juzgado de lo familiar en la Ciudad de México para abordar la Demanda de nulidad de paternidad presentada por el hijo de Silvia Pinal.

La disputa ha ganado relevancia desde que Guzmán, en un comunicado, reveló los resultados de una prueba de ADN que, según él, no confirmaba su paternidad respecto a Apolo, el hijo de cuatro años en cuestión.

El desarrollo de la audiencia y las pruebas de ADN

Después de las aproximadamente tres horas de la audiencia, Luis Enrique Guzmán optó por una salida discreta, evitando a los medios de comunicación.

Mayela Laguna, en cambio, compartió detalles con la prensa sobre la falta de conciliación: “Sigo firme porque es su hijo, lo va a determinar un juez con la prueba de ADN como se tiene que hacer, aún no hay fecha, quizá para el próximo año, enero o febrero máximo. No conciliamos nada, yo traté de conciliar por el bien de mi hijo, pero no se concilió nada”.

La importancia del testimonio de Alejandra Guzmán

En la segunda audiencia, se determinó que la presencia de Alejandra Guzmán, hermana de Luis Enrique Guzmán, es crucial para acreditar la relación del menor con la familia.

El abogado de Mayela, Porfirio Ramírez, explicó: “El juez ordenó que (Alejandra Guzmán) tiene que venir a declarar y acreditar el vínculo que hubo de más de cuatro años con el niño”. Mayela Guzmán señaló que Alejandra fue madrina y testigo durante el embarazo, desmintiendo las afirmaciones de falta de vínculo.

El testimonio de Alejandra Guzmán se convierte en un elemento crucial para ambas partes. Si se niega a testificar, podría enfrentar sanciones legales, desde multas hasta arresto. Mayela Laguna enfatiza la importancia de las pruebas testimoniales para demostrar la convivencia como familia, refutando las negaciones de Luis Enrique Guzmán sobre su relación.

Posibles escenarios

Con el proceso detenido temporalmente por la llegada de diciembre, se espera que retome su curso en enero o febrero de 2024. En caso de confirmarse que Luis Enrique Guzmán no es el padre biológico de Apolo, Mayela Laguna podría iniciar un proceso por daño moral. Esto implicaría una demanda y, en caso de proceder, ambos tendrían que acordar la reparación del daño y ofrecer una disculpa pública.

Mayela espera demostrar la paternidad de Luis Enrique y que este asuma sus responsabilidades económicas y emocionales. Antes de cualquier desenlace legal, la situación actual ha causado un daño emocional al niño, quien, según Laguna, ha sufrido desde que Luis Enrique negó su paternidad basándose en una prueba de ADN no autorizada.