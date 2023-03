“Me gusta vivir, cuando me levanto agradezco": Ignacio López Tarso

Este sábado se dio a conocer la lamentable noticia del fallecimiento del actor Ignacio López Tarso, quien hace unos días ingresó al hospital por una neumonía.

El actor mexicano conocido por sus personajes en películas legendarias del cine en México como “Macario” y “El hombre de papel”, murió a los 98 años de edad.

El icónico actor de la época de oro del cine mexicano había sido reportado con insuficiencia renal, cardiaca y pulmonar.

En entrevista para CARAS, el intérprete habló hace un año de sus inmensas ganas de vivir y su pasión por el teatro.

Con 74 años de carrera artística y un sinfín de anécdotas y puestas en escena, Ignacio López Tarso dijo a CARAS, “me siento bien, quiero llegar a los cien y quiero pasar de los cien lo más que se pueda. Estoy dispuesto a hacerlo. Me han quitado muchos de mis grandes placeres de la vida como algunos alimentos y bebidas. He tenido que modificar varias cosas, pero me siento muy bien ahora, dijo el actor con el sonrisa que lo caracterizaba.

Asimismo, nos reveló qué era lo que más disfrutaba de la vida, “me gusta vivir, me gusta despertar y estar vivo. Todas las mañanas cuando me levanto, agradezco y lo gozo mucho. Gozo a mis hijos, y aunque tengo pocos amigos, también disfruto de su amistad. Pero por sobre todas las cosas gozo el teatro. Mi trabajo como actor en general me gusta mucho, pero prefiero el teatro, es mi placer máximo. Estar en el escenario con una buena obra, con un buen personaje, bien acompañado en escena y con el público presente”.