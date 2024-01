Mean Girls, el musical ¿era necesario llevarlo a la pantalla grande?

Fue en 2004, cuando de la mano de Lindsay Lohan, Rachel McAdams, Amanda Seyfried y Lacey Chabert, conocimos la historia de Cady y “las plásticas”, en una divertida comedia creada por Tina Fey.

13 años después, la historia que para entonces ya era un clásico, fue reimaginada para llevarla al teatro en 2017, en formato musical, mismo que, en 2024 se llevó a la pantalla grande bajo el nombre de Mean Girls The Musical.

Sobra decir que en 2011, la franquicia estrenó la secuela de Mean Girls 2, sin embargo, esta no tuvo éxito y no hay mucho que hablar al respecto.

Volviendo al tema, Mean Girls The Musical llegó este 2024 con grandes espectativas, sin embargo, hay mucho que decir al respecto, lo cual no significa que sea una mala entrega, pues resulta un trabajo bien cuidado y visualmente muy llamativo, pero ¿era necesario?

¿Mean Girls para una nueva generación?

Más que una pregunta, debería ser una afirmación, pues basta con ver las tendencias e influencias de las redes sociales expuestas en la nueva versión del clásico, para darnos cuenta que, en efecto, el musical de Mean Girls va dirigido a otra generación. Asimismo, y contrario a lo que muchos pudimos esperar, esta nueva entrega no pretende generar el mínimo sentimiento de nostalgia, pues aunque los actores interpretan a los mismos personajes, estos se alejan demasiado de sus versiones anteriores.

¿Mean Girls podría ser cancelada en la actualidad?

Por otro lado, resulta necesario mencionar que, contemplando que la cinta original fue estrenada hace 20 años, muchos de los chistes y diálogos expuestos en la película del 2004, fueron eliminados de la nueva entrega, lo cual nos hace pensar que quizá, en la actualidad, la historia de las “Chicas pesadas”, podría ser fácilmente cancelada por violencia verbal, estereotipos y mucho más. No obstante y en un mínimo afán por apelar a la historia original, un par de frases clave como “You go, Glenn Coco” o “She doesn’t even go here”, se repiten a manera exagerada como queriendo generar un poco de empatía con el público que vio la entrega original.

El nuevo elenco de Mean Girls, ¿un acierto?

Encabezado por Reneé Rapp en el papel de Regina George, porque sí, la abeja reina de la escuela se lleva el filme, incluso por encima de Angourie Rice, actriz que interpreta a Cady, protagonista de la historia, el elenco resulta un acierto, en cuanto a lo musical se refiere, pues sus voces son perfectas e interpretan a la perfección cada canción. Asimismo y retomando a Reneé, queda claro que el papel le queda pintado y disfrutó de realizarlo. Definitivamente, las nuevas “plásticas” de la historia, son lo mejor de esta entrega. Además de un pequeño cameo que realiza una actriz de la cinta original, pero no queremos spoilear.

La música de Mean Girls

“My name is Regina George”, se escucha en la voz de Reneé Rapp, mientras suenan los primeros acordes de “Meet the Plastics”, una de las canciones más memorables del musical. Lo cierto es que son varios los momentos musicales que podemos rescatar de la cinta, pues, como bien lo mencionamos en párrafos anteriores, de lo mejor de la entrega son las voces de las actrices y cantantes que interpretan las canciones.

Asimismo, números como “Stupid with love” de Angouire Rice (Cady) o “Revenge Party”, resultan sumamente llamativos y entretenidos.

Pero debemos hacer una mención especial a “Sexy”, canción interpretada por Avantika en el papel de Karen, la cual es quizá lo más acertado del musical y consigue transportarnos al humor y conversación de la historia original.

¿Ver o no ver Mean Girls The Musical?

Dicho todo lo anterior, si lo que buscan es volver a disfrutar del clásico de comedia en una versión reimaginada en formato musical, lo cierto es que no lo van a encontrar. Sin embargo, pueden verla bajo la idea de conocer la música que inspiró esta historia y, por qué no, ser conscientes de cómo la industria ha cambiado y cómo lo que antes considerábamos cómico y aceptable, hoy podría resultar sensible para muchos. Finalmente, debemos aceptar que, por más que pase el tiempo, hay historias y personajes que son clásicos y que difícilmente serán remplazados.