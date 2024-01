¿Meryl Streep encontró el amor con Martin Short? Esto se sabe

Meryl Streep es una de las actrices más reservadas de Hollywood en lo a su vida privada se refiere. Recientemente circuló un rumor sobre una posible relación con el también actor Martin Short.

Esta noticia se hizo más grande después de los Globos de Oro, que se llevaron a cabo el pasado 7 de enero. Ambos trabajaron juntos en Only Murders in the Building.

Cabe recordar que la actriz de 74 años de edad anunció en octubre de 2023 que llevaba más de seis años separada de su esposo, el escultor Don Gummer. Por ello, el supuesto romance con Short cobró mayor fuerza.

Aunado a eso, Streep es de las actrices más queridas por el público, y ¿quién no quiere ver enamorada a su artista favorita?

¿Meryl Streep y Martin Short son más que amigos?

Los actores demostraron tener buena química en pantalla y se vieron muy juntos en la reciente ceremonia de los Globos de oro, pero la respuesta del agente del actor fue tajante, no son novios, solo son buenos amigos, nada más.

Ambos tienen una amistad de muchos años y se ven bien juntos porque son muy buenos actores. Lo cierto es que Short tampoco tiene pareja actualmente, estuvo casado con Nancy Dolman, quien murió en 2010, tras padecer cáncer de ovario.

La separación de Streep se dio después de 40 años de relación, toda una vida, queda esperar a ver si el tiempo demuestra que en efecto, no hay nada más que una linda amistad.

En la citada entrega de premios, la actriz ganadora del Oscar, extendió su propio récord de nominaciones, al sumar la número 33. Ha ganado el Globo de Oro en ocho ocasiones. Estuvo nominada como “Mejor actriz de reparto” en televisión, por la serie de comedia Only Murders in the Building. En 2017, la actriz fue honrada con el premio Cecil B. DeMille, un reconocimiento especial.