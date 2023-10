“Mi relación con Clara Chía ha terminado”: el video de Gerard Pique con IA que se ha vuelto viral

Gerard Piqué pide perdón a Shakira por haberle sido infiel con Clara Chía, deja claro que es relación ha terminado y, no solo eso: le pide matrimonio a la cantante colombiana. Si suena como algo irreal, es porque lo es. Se trata de un video hecho con Inteligencia Artificial que rápidamente se ha vuelto viral.

“Hoy estoy aquí porque después de reflexionar mucho, me he dado cuenta del error que cometí, nunca debí haber hecho lo que hice. No debía haber faltado a mi relación con Shakira y mis hijos”, dice el modelo de Piqué del video que ha sido compartido por miles de personas, entre ellas, la periodista colombiana Tanya Charry, quien agregó como descripción: “Jugando un poco con la inteligencia artificial, Piqué pide perdón a Shakira. ¿Sucederá algún día? Gracias Nanatomedia por hacer posible lo imposible”.

En el clip, este falso Piqué dice sin expresión: “Mi relación con Clara Chía ha terminado y quiero decirte, Shak, perdón. Te amo Shakira, eres el amor de mi vida y quiero pedirte que te cases conmigo, por favor, perdóname”

Las reacciones de los fans no se hicieron esperar. “Ni con Inteligencia Artificial le creería”, “El verdadero ya está con las arrugas alborotadas” y “¡Esto es pura inteligencia artificial! ¡Él no diría eso jamás! Es muy inmaduro para hacer y decir esto”, fueron algunos de los comentarios.

Gerard Piqué en su visita a México

El empresario, que está en nuestro país para filmar un anuncio publicitario y, se dice, para participar en ¿Quien es la Máscara?, no respondió las preguntas de los reporteros que lo interceptaron camino a su auto. Ante el suceso, una reportera de le dijo “Oye, de por sí te odian por todo lo que le hiciste a Shakira y ¿ahora te comportas así con la prensa?”, ante lo cual Piqué no dijo nada y cerró la puerta del auto.