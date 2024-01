Gerard Piqué y Clara Chía cancelan su boda, ¿cuáles son los motivos por los que terminó el compromiso?

El romance entre Gerard Piqué y Clara Chía, que surgió en medio de la tormenta mediática tras la ruptura del exfutbolista con Shakira en 2022, está nuevamente en el ojo público, pues estos habrían cancelado los planes de boda.

A pesar de los esfuerzos del exfutbolista, así como de Clara Chía por mantener un perfil bajo, desde sus comienzos la relación ha estado bajo el escrutinio público. Nuevas revelaciones señalan que la familia de Clara no ve con buenos ojos la relación con el exfutbolista, llegando incluso a prohibirle la entrada a su hogar.

Según el paparazzi Jordi Martin, quien ha seguido de cerca la relación y el triángulo amoroso, “la familia de Clara Chía no quiere a Piqué, los papás no lo quieren. Él no puede pisar la casa de los padres de la joven” dijo el reportero.

Además, explica que son dos los motivos principales que explican esta falta de aprobación, siendo uno el hecho de que la relación comenzó cuando Piqué aún estaba en una relación con la cantante colombiana Shakira , generando etiquetas de “traidor”, y en segundo lugar, la diferencia de edad de 12 años entre la pareja.

Clara Chía y Gerard Piqué cancelan su compromiso

Comenta que esta situación habría llevado a Gerard Piqué a tomar la sorpresiva decisión de cancelar la boda que se perfilaba como la próxima gran noticia del mundo del entretenimiento durante este año.

Mientras tanto, asegura que los padres de Clara, se muestran renuentes a aceptar al exfutbolista como parte de la familia, y que han dejado en claro su desaprobación, lo que generó tensiones en la relación.