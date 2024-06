Mía Rubín se sincera sobre el divorcio de sus papás y revela si para ella fue o no una buena decisión

Hace poco más de un año que Andrea Legarreta y Erik Rubín anunciaron su separación, una noticia que conmocionó en aquel entonces a todos sus seguidores.

Sin embargo, según cuenta a hija de la pareja, Mía, sus papás tomaron la mejor decisión al tomar caminos separados ya que incluso su relación mejoró.

Mía asegura que sus papás tomaron la mejor decisión al separarse

La joven cantante explicó que sus padres tuvieron momentos buenos y malos, como cualquier pareja, sin embargo, considera que ahora se llevan mucho mejor.

“Yo creo que un matrimonio es súper complicado y pues tiene sus momentos malos y sus momentos buenos. Sí, en algún momento sí los vi pelear, pero ahora creo que se llevan mucho mejor que cuando tenían estas rachas. Yo creo que todos los matrimonios las tienen, yo creo que es normal”, aseguró.

Mía aseguró que sus papás tomaron la mejor decisión al separarse, haciendo énfasis en que su dinámica familiar sigue intacta, ya que continúan pasando tiempo juntos.

“Creo que tomaron la mejor decisión para ambos y si para ellos era la mejor decisión (…) pues para mí era la mejor decisión al igual que para mi hermana”, señaló.

Cómo comparten el tiempo en familia tras la separación de Andrea Legarreta y Erik Rubín

La joven cantante asegura que la dinámica familiar no tuvo cambios drásticos. “No creo que haya sido una separación que haya tenido cambios en nuestra relación como familia, porque realmente no los ha tenido”, continúo Mía, “mi papá sigue trabajando en el estudio que está en la casa, viene y come con nosotras todos os días. Los fines de semana los pasamos juntos, nos vamos de viaje los cuatro”.

Mía también asegura que la relación con su padre no ha cambiado. “Simplemente el amor se transforma y creo que mucha gente no está acostumbrada a ver ese tipo de historias, donde la pareja no se termina odiando y donde la familia puede seguir funcionando con los cuatro juntos y unidos”, agregó.