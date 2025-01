Michelle Salas presumió una foto junto a Luis Miguel con un emotivo mensaje que le dedicó también a Silvia Pinal

A una semana de haber iniciado el nuevo año, Michelle Salas se despidió de 2024 con una profunda reflexión en la que hizo referencia a su bisabuela, Silvia Pinal, quien murió el pasado 28 de noviembre, además, hizo presente a su famoso papá, Luis Miguel.

La influencer aseguró que el 2024 se llevó lo que ella “más quería”, aunque agradeció los aprendizajes y los cambios, señaló que ese ciclo le demostró su fortaleza y el constante crecimiento en el que está.

La profunda reflexión de Michelle Salas

A través de su cuenta en Instagram, la hija de Stephanie Salas y Luis Miguel compartió un carrusel de fotos junto a sus seres queridos, publicación en la que aprovechó para hacer un balance de sus vivencias en el año, tanto lo bueno como lo malo.

“Este 2024 fue un desafío, lleno de momentos que pusieron a prueba mi fortaleza, mi paciencia y mi determinación. Pero también, fue un año que me demostró más que nunca de qué estoy hecha con infinitas lecciones que llevaré conmigo para siempre”.

“Hoy, al cerrar este capítulo, me siento en paz y más tranquila. Y aunque la vida se llevó lo que yo más quería, se que la ausencia se sana un día a la vez, y que todos los días voy encontrando en pequeñas señales que ella me sigue guiando y cuidando en el camino”, escribió.

La modelo reconoció el apoyo que recibe de su familia, aunque no mencionó nombres, sí agregó fotografías junto a Luis Miguel y con a su tío, Alex Basteri. Así como su madre, su hermana Camila Valero, y su esposo, Danilo Díaz Granados. Aunque la gran ausente en estas 20 imágenes fue su abuela, Sylvia Pasquel.

Michelle Salas, Luis Miguel y Silvia Pinal Instagram @michellesalasb

“Agradezco profundamente a mi familia y a mi esposo, mi mayor pilar, por su amor infinito y su apoyo incondicional. Ellos siempre han sido la estrella más brillante en los días más oscuros y también mi mayor motivo para seguir adelante”.

En 2024, Michelle Salas pudo acompañar a Luis Miguel a algunos de sus conciertos de su exitosa gira, incluso se le vio cenando en compañía del cantante y su novia, Paloma Cuevas, demostrando que disfrutan de una buena relación.

Michelle Salas y sus retos profesionales

Finalmente, la modelo habló de sus desafíos profesionales y algunos cambios en su vida, como el dejar su departamento en Nueva York, el cual fue su hogar por seis años.

“Profesionalmente fue un año lleno de nuevos retos, de muchas oportunidades y lecciones para poder sembrar semillas más fuertes en futuros planes. Mi trabajo me hace feliz y me da oportunidad de crear y expresarme, es una extensión de quien soy y del amor que pongo en todo lo que hago”.

“El 2024 me trajo muchos cambios y me transformó en todos los sentidos. Me mudé de mi departamento de NY después de 6 años, el final de una era y conocí por fin una maravilla del mundo, Machu Pichu (que llevaba en mi bucket list muchooo tiempo). Me enseñó a valorar más los pequeños triunfos, a abrazar los desafíos y a confiar más en el proceso. A estar presente y simplemente ser”, escribió.

Michelle Salas junto a su mamá, Stephanie Salas, su hermana Camila Valero, su tío Alex Basteri y su esposo, Danilo Díaz @michellesalasb

Aunque agradeció el éxito y los logros obtenidos el año pasado, se sinceró y señaló que en el aspecto personal, no fue su mejor año.

“Definitivamente en lo personal no fue el más fácil, pero hoy mirando hacia atrás, agradezco todo lo vivido, quizás hasta los momentos más duros porque se que me pusieron a prueba para demostrarme que soy más fuerte de lo que imaginaba”.

“Gracias a quienes caminaron y siguen caminando a mi lado en este viaje. Valoro y agradezco a cada uno de ustedes. Estoy lista para seguir creciendo, creando y construyendo con el corazón lleno de gratitud y la mirada puesta en un futuro lleno de nuevos caminos por descubrir. 2025, ya déjate venir”.