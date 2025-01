¿Cómo fue el primer fin de año sin Silvia Pinal? Así lo vivieron las mujeres de la dinastía

La llegada del 2025 tomó un matiz distinto para la familia Pinal. Luego de la partida de Silvia Pinal, icónica figura del cine mexicano, este cierre de año resultó sumamente conmovedor para sus hijos, nietas y bisnietas, quienes, en medio de la nostalgia, han sabido mantener viva la esencia de la legendaria actriz. A continuación, te contamos cómo vivieron este fin de año figuras destacadas de la dinastía, como Sylvia Pasquel, Stephanie Salas y Michelle Salas , y cuáles fueron sus mensajes más emotivos para despedir el 2024 e iniciar el 2025.

¿Cómo fue el año nuevo de Michelle Salas?

La hija de Luis Miguel y Stephanie Salas compartió una imagen en la que aparece en la playa, esto dentro de sus historias en Instagram. Por lo que sus seguidores especulan si Michelle Salas optó por disfrutar el inicio de 2025 en un destino turístico.

Durante la mañana de este 1 de enero 2025, la bisnieta de Silvia Pinal publicó una serie de fotos con un mensaje de año nuevo a sus seguidores, donde aparece con un look decembrino y juvenil en rojo con detalles en verde. Las fotografías se encuentran acompañadas de un texto que refleja que la joven celebró rodeada de buena vibra y con un brindis simbólico por los nuevos comienzos, lo que refleja el carácter positivo que siempre la ha caracterizado enfocada en la moda.

“El último look Decembrino del añoooo, pero el primero para brindar por todo lo que viene Ahora si, oficialmente adiós 2024 Cheers to new beginnings! Cuáles fueron sus resoluciones de este año? Las mías por alguna razón siempre terminan siendo las mismas”, escribió.

¿Cómo fue el año nuevo de Sylvia Pasquel?

Por su parte, Sylvia Pasquel, hija de la fallecida Silvia Pinal, decidió publicar un video y un mensaje conmovedor en su cuenta de Instagram para despedir el 2024. En este material, la actriz propuso “brindar por lo bueno y por lo malo” que han traído los últimos meses, al reconocer que las dificultades son parte del crecimiento personal.

En el video, Pasquel compartió sus metas para el año que inicia e invitó a sus seguidores a acercarse más a sus familias, con lo que demuestra que para ella es fundamental mantener la unión familiar. Además, reveló que este 2025 traerá varios proyectos profesionales, entre ellos el estreno de una nueva telenovela hacia finales de febrero, así como otras sorpresas que ha preferido guardar en secreto para sus fanáticos. Resaltó la importancia que tiene para ella la presencia e interacción con sus seguidores, puesto que le brindan apoyo y motivación.

Sylvia acompañó su vídeo con un mensaje no incluído en el mismo y que expresa nuevamente su agradecimiento por los aprendizajes:

“Brindo por las cosas buenas que nos sucedieron y por las cosas malas que nos ayudaron a crecer y ser más fuertes. Brindo por un nuevo año cargado de salud para todos.Gracias por coincidir y ser parte de mi historia, gracias por apoyarme en los momentos buenos y malos. Deseo que tu vida se llene de amor, luz, abundancia y bendiciones. ¡Abrazos y bendiciones! ¡Feliz año 2025 !”, compartió la hija de Silvia Pinal.

Anteriormente, había publicado algunos cortos navideños y una serie de fotografías donde se muestra junto a su hijas y sus nietas, con el mensaje de la unión familiar entre ellas . Estas imágenes parecen ser del festejo navideño.

¿Cómo fue el año nuevo de Stephanie Salas?

Stephanie Salas, nieta de Silvia Pinal e hija de Sylvia Pasquel, también se pronunció sobre sus emociones al comenzar un año sin la presencia de su abuela. Si bien su mensaje más reciente en redes sociales está relacionado con el pasado festejo navideño, se desprende de sus palabras que el cierre del 2024 significó un momento de introspección, donde se mezclaron la alegría por su vida personal y el duelo por la ausencia de la gran matriarca.

En una publicación, la cantante y actriz expresó el profundo amor que siente por su familia y la nostalgia de no contar con la presencia física de Silvia Pinal. “Hoy las amo y mañana más. Hoy somos sangre de la sangre, historia de nosotras, y las abrazo eterna y profundamente.., las amo y te extrañamos mil y una noches matriarca”, afirmó, para mostrar la fuerza de los lazos que las unen y el compromiso de honrar la memoria de su abuela con la unión familiar.

¿Cómo fue la celebración de Navidad sin Silvia Pinal entre su familia?

La Navidad 2024 marcó el primer festejo de la dinastía Pinal sin su pilar, Silvia, cuyo legado de amor y unión se vio reflejado en las reuniones familiares. Tanto Stephanie Salas como sus hijas, Michelle Salas y Camila Valero, celebraron juntas con la compañía de Sylvia Pasquel. Aunque fue inevitable sentir la ausencia de la legendaria actriz, las integrantes de la familia se volcaron en muestras de cariño y mensajes cargados de gratitud y esperanza.

Aun no se sabe cómo fueron estas fechas para los otros hijos de la diva del Cine de Oro mexicano, Alejandra Guzmán y Luis Enrique Guzmán . Si bien, recientemente Luis Enrique se pronunció al respecto de la ausencia de su madre en las celebraciones familiares, no ha quedado claro si compartió tiempo con sus hermanas y sobrinas, o se mantuvo solamente con sus hijos.

En cuanto a Camila Valero, la joven se limitó a compartir las mismas fotografías que su hermana, su abuela y su madre compartieron acompañadas solamente con unos emoticones. Sin embargo, se puede ver en las fotografías su unión con el resto de la familia.

Anteriormente, la residencia de Silvia Pinal en la zona del Pedregal era el punto de reunión donde disfrutaban de grandes banquetes, tradiciones y momentos inolvidables. Para esta ocasión, no faltó la referencia a los buenos recuerdos compartidos durante años y los comentarios nostálgicos sobre lo diferente que resultaba el festejo sin la presencia de la gran diva.

¿Cuándo murió Silvia Pinal?

La partida de Silvia Pinal ocurrió el pasado 28 de noviembre de 2024. Reconocida como una de las últimas grandes divas del cine mexicano, partió dejando un vacío enorme en la escena artística y en el corazón de su familia. Su fallecimiento se debió a problemas respiratorios después de haber estado ingresada en el hospital.

Con la llegada del 2025, la dinastía Pinal afronta el reto de mantener vivo el legado de una de las figuras más importantes del espectáculo mexicano. Si bien la ausencia de Silvia Pinal fue notable en cada celebración de fin de año, tanto Sylvia Pasquel como Stephanie Salas y Michelle Salas han dado ejemplo de fortaleza y unidad.